Davidovich desperdicia dos bolas de partido y cae ante Tien

El malagueño se despide de Indian Wells en octavos de final tras caer en el tie break del tercer set

El malagueño Alejandro Davidovich Fokina desperdició este martes dos bolas de partido ante el estadounidense Learner Tien y se despidió del Masters 1.000 de Indian Wells en los octavos de final.

Davidovich, 19 del ránking mundial, perdió 4-6, 6-1 y 7-6(4) ante Tien, número 27, en dos horas y ocho minutos en Indian Wells.

El español tuvo sus dos bolas de partido con 4-5 en el marcador del tercer set y con Tien al saque, pero no logró aprovecharlas y lo pagó con la eliminación en el desempate final.

Davidovich solo convirtió una de sus cinco bolas de rotura, mientras que Tien fue contundente con las suyas, al aprovechar ambas.

Demostró carácter Tien, de tan solo 20 años, que disputará este jueves los primeros cuartos de final de su carrera contra el italiano Jannik Sinner, que superó al brasileño Joao Fonseca por un doble 7-6.

Para Davidovich, que no alcanza unos cuartos de final en un Masters 1.000 desde el torneo de Mónaco 2025, fue una derrota con remordimientos ante un rival al que había ganado el pasado verano en Washington.

