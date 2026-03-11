Baloncesto
El malagueño Hugo Vázquez brilla con el Hospital Ochoa CB Marbella: 31 puntos, 8 rebotes y MVP de Tercera FEB
El joven jugador de 19 años del Hospital Ochoa CB Marbella, excanterano del Unicaja, firmó una actuación espectacular en el derbi contra el CB Novaschool
Álvaro Borrego
El malagueño Hugo Vázquez fue el gran protagonista del derbi malagueño de la Tercera FEB tras firmar una actuación sobresaliente con el Hospital Ochoa CB Marbella en el partido frente al CB Novaschool Rincón de la Victoria, correspondiente a la jornada 21 de la competición.
El joven jugador de tan solo 19 años y formado en la cantera del Unicaja, fue nombrado MVP de la jornada gracias a un encuentro espectacular en el que sumó 31 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y 4 recuperaciones, alcanzando un total de 47 puntos de valoración.
Estadísticas
Vázquez mostró una gran eficacia ofensiva, con 12 de 13 en tiros de dos puntos, además de anotar 1 de 3 triples y convertir 4 de 7 tiros libres. A su rendimiento anotador se sumó su aportación en otras facetas del juego, capturando rebotes, repartiendo asistencias y provocando faltas, lo que lo convirtió en el jugador más destacado del encuentro.
Una de las jóvenes promesas de la categoría
El base, que llegó a debutar en la pretemporada 2023/2024 con el Unicaja de Ibon Navarro, continúa demostrando su progresión esta temporada con el conjunto marbellí, donde promedia cerca de 13 puntos por partido y se consolida como uno de los jóvenes talentos más prometedores de la categoría.
El Hospital Ochoa CB Marbella compite actualmente en el grupo D-A de la Tercera FEB y ocupa la cuarta posición en la clasificación. Su próximo compromiso será este sábado a las 17:30 horas en casa, donde se enfrentará al Molina Olea CB Costa Motril en un partido importante para seguir escalando posiciones en la tabla.
