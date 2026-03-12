Polideportivo
La Copa COVAP llega este domingo a Mijas
Esta iniciativa deportiva y educativa, promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, ha recorrido ya 40 localidades de Andalucía sensibilizando en hábitos saludables
Este domingo, la localidad malagueña de Mijas acoge la quinta jornada de la decimotercera edición de la Copa COVAP. Una iniciativa educativa y deportiva promovida por COVAP, Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, que ha recorrido ya más de 40 localidades andaluzas sensibilizando en hábitos saludables a alrededor de 45.000 niños y niñas y unos 90.000 espectadores.
Más de 400 participantes
En el municipio mijeño se reunirán más de 400 participantes: niños y niñas de 10 y 11 años de 49 equipos de fútbol, baloncesto y baloncesto 3x3 que pasarán una jornada dominical jugando a su deporte favorito y recibiendo charlas de psicólogos sobre cómo abordar un uso responsable y consciente de la tecnología.
Además, sus familiares también podrán participar en talleres impartidos por nutricionistas donde se les ofrecen recomendaciones prácticas para gestionar el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos y favorecer rutinas más equilibradas.
Tras visitar Huétor Tájar, Conil, Huércal de Almería, Palma del Río y Mijas, la Copa COVAP continuará su recorrido por las tres provincias andaluzas restantes durante marzo y abril hasta llegar a la Fase Final, que se celebra el 6 y 7 de junio.
Hábitos saludables
La idea central de esta edición vuelve a girar en torno a la importancia de adquirir hábitos saludables que ayuden a niños y niñas a descubrir sus propios ‘superpoderes’, como una alimentación adecuada, la práctica de deporte y el desarrollo emocional. Además, y para potenciar su función divulgativa, la Copa COVAP vuelve a contar con seis entidades colaboradoras que trabajan con la Cooperativa para expandir sus mensajes y valores positivos, como el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía o el Colegio de Ópticos-Optometristas de Andalucía, entre otras.
Jesús Navas, embajador del proyecto
La Copa COVAP tiene este año como nuevo embajador del proyecto a Jesús Navas, una figura de referencia en el deporte nacional que simboliza los valores de humildad y compromiso que promueve la iniciativa. Además, la iniciativa vuelve a contar con la habitual colaboración de la Federación Andaluza de Fútbol y la Federación Andaluza de Baloncesto.
