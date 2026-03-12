El Nueces de Ronda Atlético Torcal viaja a Lugo para medirse al FSF Castro Bloques Cando

El Nueces de Ronda Atlético Torcal disputará un importante encuentro contra el FSF Castro Bloques Cando este viernes a las 21.00 horas. El partido aplazado fue suspendido a comienzos de febrero a causa del temporal que impidió el desplazamiento del equipo malagueño a Galicia. El partido se jugará en el pabellón Riberas de Lea, en la localidad lucense de Castro.

Cartel de presentación del partido Nueces de Ronda - Castro Bloques Cando. / miguelmr.ft

El choque es crucial para el conjunto dirigido por Víctor Quintero, que en caso de victoria podría dar un salto en la clasificación y ampliar la distancia con la zona de peligro cuando restan solo nueve jornadas para el final de la temporada. Ambos equipos llegan tras partidos muy competidos, el Castro empató 2-2 frente a STV Roldán, mientras que el Atlético Torcal cayó 3-2 ante Poio Pescamar en un encuentro que se decidió en los minutos finales pese al buen nivel mostrado por las malagueñas.

Refuerzo brasileño para el Castro

El equipo gallego se ha reforzado en esta segunda vuelta con la brasileña María Clara, que ha abandonado su equipo de origen en Brasil para afrontar su primera experiencia fuera de su país. Es internacional con la canarinha, además de campeona del mundo universitario en China en 2024. La jugadora, que puede actuar como ala o pívot, destaca por su visión de juego y su potente disparo.

Quintero avisa de la dificultad del partido

En declaraciones para la previa del partido, el técnico malagueño ha declarado que "en este parón que nosotros hemos aprovechado para ese partido que teníamos pendiente por las inclemencias meteorológica. Jugamos posiblemente contra el equipo que hace más tiempo que no jugamos por el calendario asimétrico y que ha cambiado mucho desde el partido de la primera vuelta. Castro se ha reforzado bien y su pabellón es muy presionante, sobre todo en los segundos tiempos. Aun así, el equipo está compitiendo bien y seguro que llegaremos a los minutos finales con opciones".

Por su parte, Sandra García ha declarado para la previa que “Venimos de una buena racha. El pasado fin de semana en casa, a pesar de perder contra Poio 3-2, competimos a un alto nivel y no fue un resultado negativo del todo. Esta semana nos toca enfrentarnos a Castro, va a ser un partido súper complicado en una pista difícil que nos va a exigir dar el máximo de cada una de nosotras y competir al mejor nivel posible del equipo. Estamos con muchas ganas y estamos seguras que vamos a dar todo de nosotras para conseguir esos tres puntos y competir el partido”.

El partido podrá seguirse este viernes a partir de las 21:00 horas a través del canal de YouTube de Futsal RFEF y en las redes sociales de ambos clubes.