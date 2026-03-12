Atletismo
Tres atletas del Trops-Cueva de Nerja convocados por la RFEA para representar a la selección española
Naomey Ezenwa y Miguel Capdepont competirán en la Copa de Europa de Lanzamientos en Chipre, mientras que José Manuel Pérez Rubio representará a España en el Mundial de Marcha por equipos en Brasilia
Álvaro Borrego
Los importantes éxitos obtenidos por los atletas del Club Nerja de Atletismo Trops-Cueva de Nerja en la temporada invernal están dando sus frutos. Tres de sus mejores valores han sido convocados por la RFEA para representar al equipo nacional en diferentes campeonatos internacionales.
Presencia en la Copa de Europa de lanzamientos
La vigente campeona de España absoluta de lanzamiento de disco, Naomey Ezenwa, y el campeón de España sub-23 Miguel Capdepont participarán el próximo fin de semana en la Copa de Europa de Lanzamientos, que se disputará en Nicosia (Chipre).
Pérez Rubio, rumbo al mundial de marcha
Por otro lado, el actual campeón de España de marcha atlética en la distancia maratón, José Manuel Pérez Rubio, ha sido seleccionado para competir en el Campeonato del Mundo de marcha por equipos, que se celebrará en Brasilia el próximo 12 de abril. Además, recientemente logró en Eslovaquia la marca mínima que le permitirá participar en el Campeonato de Europa individual que se disputará en Birmingham el próximo mes de agosto.
La satisfacción es máxima en el Trops-Cueva de Nerja por estas selecciones, y el club desea la mejor de las suertes a sus atletas en sus próximos compromisos internacionales.
- Siete colegios de Málaga entre los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió Pablo Alborán
- La Semana Santa de Málaga también llevará la señal única a la Catedral y la Tribuna de los Pobres
- Así están los embalses de Málaga: La Viñuela revive tras la sequía y los del Guadalhorce en niveles históricos
- El Gobierno andaluz declara de interés de la Comunidad Autónoma el plan de mejora del cauce del Guadalmedina
- Málaga activa la transformación de Málaga Wagen con 95 viviendas y 28 VPO en la Carretera de Cádiz
- El Puerto de Málaga empieza a plantar sus colosos: arranca el montaje de las esculturas gigantes de Ginés Serrán
- Ibon Navarro, tras el Elan Chalon-Unicaja: 'Necesitábamos demostrar carácter
- Caos en la calle Mefistófeles: Málaga regresa a la circulación habitual en Teatinos tras dos semanas de prueba