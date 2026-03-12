Tres atletas del Trops-Cueva de Nerja convocados por la RFEA para representar a la selección española

Los importantes éxitos obtenidos por los atletas del Club Nerja de Atletismo Trops-Cueva de Nerja en la temporada invernal están dando sus frutos. Tres de sus mejores valores han sido convocados por la RFEA para representar al equipo nacional en diferentes campeonatos internacionales.

Presencia en la Copa de Europa de lanzamientos

La vigente campeona de España absoluta de lanzamiento de disco, Naomey Ezenwa, y el campeón de España sub-23 Miguel Capdepont participarán el próximo fin de semana en la Copa de Europa de Lanzamientos, que se disputará en Nicosia (Chipre).

Jose Manuel Pérez celebrando el final de una carrera. / Club Nerja de Atletismo

Pérez Rubio, rumbo al mundial de marcha

Por otro lado, el actual campeón de España de marcha atlética en la distancia maratón, José Manuel Pérez Rubio, ha sido seleccionado para competir en el Campeonato del Mundo de marcha por equipos, que se celebrará en Brasilia el próximo 12 de abril. Además, recientemente logró en Eslovaquia la marca mínima que le permitirá participar en el Campeonato de Europa individual que se disputará en Birmingham el próximo mes de agosto.

La satisfacción es máxima en el Trops-Cueva de Nerja por estas selecciones, y el club desea la mejor de las suertes a sus atletas en sus próximos compromisos internacionales.