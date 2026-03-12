Pádel
La VI Pull de Pádel por la Igualdad se celebra este sábado en Alhaurín de la Torre
El evento, aplazado por la lluvia el pasado 8 de marzo, tendrá lugar en el Complejo Municipal de Pádel ‘Francis Ceballos’ con música, paella y sorteos solidarios
Álvaro Borrego
Entre las múltiples actividades que se han organizado en Alhaurín de la Torre para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el pasado domingo 8 de marzo estaba previsto que se disputara en el Complejo Municipal de Pádel ‘Francis Ceballos’ la VI Pull de Pádel por la Igualdad. Sin embargo, las previsiones meteorológicas que anunciaban lluvia obligaron a aplazar la cita hasta nueva fecha. Finalmente, el evento se celebrará este sábado 14 de marzo.
Una jornada deportiva y solidaria
La VI Pull de Pádel se desarrollará durante toda la mañana, desde las 9:30 hasta las 14:00 horas, y se espera que vuelva a convertirse en una auténtica fiesta del deporte y convivencia. La jornada contará además con música en directo a cargo del Dúo Malau y una paella que se servirá al finalizar las competiciones.
El donativo para participar será de 5 euros, que irán destinados a la Asociación de Mujeres por la Alegría. La inscripción incluye camiseta, agua, fruta y una ración de paella.
Categorías y premios
Como es habitual en este tipo de pull, se podrá participar en categoría masculina, femenina y mixta. Habrá interesantes premios para los ganadores y ganadoras de cada categoría, así como para los subcampeones, además de grandes sorteos entre todos los asistentes.
- Siete colegios de Málaga entre los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió Pablo Alborán
- La Semana Santa de Málaga también llevará la señal única a la Catedral y la Tribuna de los Pobres
- Así están los embalses de Málaga: La Viñuela revive tras la sequía y los del Guadalhorce en niveles históricos
- Málaga activa la transformación de Málaga Wagen con 95 viviendas y 28 VPO en la Carretera de Cádiz
- El Gobierno andaluz declara de interés de la Comunidad Autónoma el plan de mejora del cauce del Guadalmedina
- El Puerto de Málaga empieza a plantar sus colosos: arranca el montaje de las esculturas gigantes de Ginés Serrán
- Ibon Navarro, tras el Elan Chalon-Unicaja: 'Necesitábamos demostrar carácter
- Caos en la calle Mefistófeles: Málaga regresa a la circulación habitual en Teatinos tras dos semanas de prueba