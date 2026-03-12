La VI Pull de Pádel por la Igualdad se celebra este sábado en Alhaurín de la Torre

Entre las múltiples actividades que se han organizado en Alhaurín de la Torre para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el pasado domingo 8 de marzo estaba previsto que se disputara en el Complejo Municipal de Pádel ‘Francis Ceballos’ la VI Pull de Pádel por la Igualdad. Sin embargo, las previsiones meteorológicas que anunciaban lluvia obligaron a aplazar la cita hasta nueva fecha. Finalmente, el evento se celebrará este sábado 14 de marzo.

Una jornada deportiva y solidaria

La VI Pull de Pádel se desarrollará durante toda la mañana, desde las 9:30 hasta las 14:00 horas, y se espera que vuelva a convertirse en una auténtica fiesta del deporte y convivencia. La jornada contará además con música en directo a cargo del Dúo Malau y una paella que se servirá al finalizar las competiciones.

El donativo para participar será de 5 euros, que irán destinados a la Asociación de Mujeres por la Alegría. La inscripción incluye camiseta, agua, fruta y una ración de paella.

Cartel d epresentación de la VI pull de pádel en Alhaurín de la Torre. / Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre

Categorías y premios

Como es habitual en este tipo de pull, se podrá participar en categoría masculina, femenina y mixta. Habrá interesantes premios para los ganadores y ganadoras de cada categoría, así como para los subcampeones, además de grandes sorteos entre todos los asistentes.