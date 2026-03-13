Arbeloa: "El domingo tomaremos una decisión final sobre si Mbappé viaja a Manchester"

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, compareció en sala de prensa en Valdebebas en la previa del encuentro que medirá a los blancos con el Elche este sábado a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu. Después de la solvente victoria de los locales sobre el Manchester City, el técnico ha querido evitar que se acomode el vestuario porque "jugamos ante un equipo que juega mejor de los puntos que lleva y la prueba es lo complicado que nos los puso en la ida. Estamos muy concentrados y muy motivados para medirnos al Elche". Arbeloa ha insistido en lo complicado que es motivar a los futbolistas después de un partido como el de City, y más con la vuelta en Manchester, donde el martes se jugarán el pase a los cuartos: "Es muy complicado, no es fácil. Hay que conseguir que la autoexigencia iguale a la motivación de otros partidos. Lo emocional es difícil de igualar cuando llega un partido más que cuando juegas un partido diferente. Por eso es tan diferente ser jugador del Real Madrid. El mismo Elche saldrá más motivado al Bernabéu. No hay dudas ni excusas".

Presión a Mbappé

El técnico no tiene dudas que "sacaremos el mejor equipo posible para ganar al Elche. Los jugadores tienen que irse muertos a casa después de cada partido y recuperar para el siguiente. Tienen que dar su mejor versión cada tres días, por eso son jugadores del Real Madrid". Entre esos futbolistas no estará Kylian Mbappé, pese a que mejora día a día: "Kylian está cada día mejor, la evolución en referencia al plan que hicimos cuando le mandamos parar es buena. Le veo muy bien, no va a estar para mañana, pero confiamos en que esté para viajar a Manchester. Quiero que pueda viajar, pero vamos a ver. El domingo tomaremos una decisión final. Luego lo de que se vaya con Francia ya lo veremos".

El pasado miércoles, ante el City, fue el primer partido de la Champions en el que los blancos corrieron más que su rival. Preguntado por ello. Arbeloa sostiene que "corremos distancias similares, menos en total, algo más en intensidad o esprints. Los datos físicos son llamativos. El fútbol no solo se explica desde lo físico, también desde la calidad. Somos un equipo que en distancia normal corramos menos que los rivales, pero en intensidad y esprints más por el tipo de jugadores que tenemos. El otro día se hicieron muchas ayudas, nos sacrificamos y ayudamos al compañero. Ese debe ser nuestro objetivo". Y aprovechó para elogiar el trabajo de Pintus en la parcela física: "De Antonio solo puedo decir que es un profesional excepcional que nos está ayudando muchísimo. Ojalá sigamos igual de fuertes en las segundas partes, como estamos llegando".

El peso de la cantera

Arbeloa también tuvo palabras para la cantera y su protagonismo: "Los chicos tiene que seguir trabajando con muchísima humildad, aprovechar oportunidades y no perder esa mentalidad que les ha traído hasta aquí. Sacrificio, trabajo y talento. Thiago de momento aquí se queda. Mañana igual veis a alguno más y conforme recuperemos jugadores veremos qué hacemos con ellos". Y fue especialmente cariñoso con Manuel Ángel, un jugador de talla pequeña y gran calidad: "El tamaño de Manuel Ángel es el de su corazón. He sido campeón del mundo y de Europa con jugadores que no pasaban del 1,70. Eran futbolistas sensacionales. No creo que él vaya a tener problemas en el fútbol profesional, tiene calidad técnica, es ambidextro, es valiente... Creo mucho, el otro día lo hizo bien y ojalá pueda seguir mostrando lo gran jugador que es".

El salmantino terminó elogiando a Courtois: "He jugado con algunos de los mejores porteros del mundo, pero lo que está haciendo Courtois no se lo he visto a nadie. Para mí seguramente estemos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid".