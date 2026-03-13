El Costa del Sol vuelve a la Liga Guerreras Iberdrola en Lanzarote

Aunque marzo esté rozando ya su ecuador, este sábado es el primer partido del mes para el Costa del Sol Málaga. En una de las islas de Canarias vuelven las 'panteras' a la Liga Guerreras Iberdrola, donde firmaron un febrero perfecto para colocarse en la tercera plaza.

Ahora está el reto de asentarse entre los mejores después de varias semanas remando. Y empieza en el Pabellón de San Bartolomé, a las 21.00 horas peninsulares, ante el Zonzamas Plus Car Lanzarote. Las circunstancias complican el asunto, aunque la dinámica ascendente hasta el parón ofrece confianza.

«Tenemos mucha gente lesionada, pero ilusión por mantener el mismo nivel que tuvimos en febrero, que fue muy positivo», asegura en la previa Suso Gallardo, que analiza: «En su campo se hace fuerte, es una pista que aprieta mucho. No tienen nada que perder. Tenemos que seguir puntuando de dos en dos, ya hemos visto cómo está arriba». El conjunto de Juan Rivera marcha penúltimo con 10 puntos, aunque ha mejorado de manera notable en la segunda vuelta. Su victoria en el Gasca es una señal. 25-16 fue el resultado en Carranque hace un par de meses.

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Convocatoria

Las malagueñas recuperan a Rita Campos para esta cita, aunque tendrán las bajas de Joana Resende, Martu Romero, Nicxon Clabel, Maider Barros y Bárbara Vela. Un palo en las ruedas con las que las 'panteras' tratarán sumar para consolidarse en la zona más alta. Es el contexto del Costa del Sol Málaga, que este sábado en Lanzarote reanuda la Liga Guerreras Iberdrola.