Balonmano
El Costa del Sol vuelve a la Liga Guerreras Iberdrola en Lanzarote
Las 'panteras' visitan este sábado (21.00 horas, horario peninsular) al Zonzamas Plus Car Lanzarote en la reanudación de la competición doméstica
Aunque marzo esté rozando ya su ecuador, este sábado es el primer partido del mes para el Costa del Sol Málaga. En una de las islas de Canarias vuelven las 'panteras' a la Liga Guerreras Iberdrola, donde firmaron un febrero perfecto para colocarse en la tercera plaza.
Ahora está el reto de asentarse entre los mejores después de varias semanas remando. Y empieza en el Pabellón de San Bartolomé, a las 21.00 horas peninsulares, ante el Zonzamas Plus Car Lanzarote. Las circunstancias complican el asunto, aunque la dinámica ascendente hasta el parón ofrece confianza.
«Tenemos mucha gente lesionada, pero ilusión por mantener el mismo nivel que tuvimos en febrero, que fue muy positivo», asegura en la previa Suso Gallardo, que analiza: «En su campo se hace fuerte, es una pista que aprieta mucho. No tienen nada que perder. Tenemos que seguir puntuando de dos en dos, ya hemos visto cómo está arriba». El conjunto de Juan Rivera marcha penúltimo con 10 puntos, aunque ha mejorado de manera notable en la segunda vuelta. Su victoria en el Gasca es una señal. 25-16 fue el resultado en Carranque hace un par de meses.
Convocatoria
Las malagueñas recuperan a Rita Campos para esta cita, aunque tendrán las bajas de Joana Resende, Martu Romero, Nicxon Clabel, Maider Barros y Bárbara Vela. Un palo en las ruedas con las que las 'panteras' tratarán sumar para consolidarse en la zona más alta. Es el contexto del Costa del Sol Málaga, que este sábado en Lanzarote reanuda la Liga Guerreras Iberdrola.
- Artesanía, foodtrucks y castillos hinchables: todo lo que tienes que saber sobre el mercadillo más grande de Málaga, que se celebra este sábado
- Neptuno y Venus ya vigilan el Puerto de Málaga, aunque está pendiente la fecha de presentación
- El Puerto de Málaga empieza a plantar sus colosos: arranca el montaje de las esculturas gigantes de Ginés Serrán
- Siete colegios de Málaga entre los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió Pablo Alborán
- El Gobierno andaluz declara de interés de la Comunidad Autónoma el plan de mejora del cauce del Guadalmedina
- Así están los embalses de Málaga: La Viñuela revive tras la sequía y los del Guadalhorce en niveles históricos
- Málaga se enfrenta a una subida de hasta el 50% en la cesta de la compra por la guerra en Oriente Medio
- Huelga en el Metro de Málaga: ¿a qué hora afectarán los paros a los pasajeros?