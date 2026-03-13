Cuenta atrás para el TotalEnergies Media Maratón de Málaga 2026

Málaga se prepara para vivir este domingo una de sus grandes citas deportivas del año con la celebración de la TotalEnergies Media Maratón Ciudad de Málaga, que volverá a llenar las calles con fanáticos del atletismo. La prueba tendrá la distancia oficial de 21,097 Kilómetros y contará con 12.000 participantes tras agotarse los dorsales con más de dos meses de antelación.

La carrera será este domingo 15 de marzo, y comenzará a las 8:15 horas, con salida y meta situadas en el Paseo del Parque frente al Ayuntamiento de Málaga. Desde allí arrancarán los participantes en distintas oleadas para facilitar la fluidez de cada pelotón en los primeros kilómetros.

La cita malagueña se ha consolidado como una de las mejores medias maratones internacionales. Gracias a su recorrido prácticamente llano que favorece a los atletas en la búsqueda de mejorar sus marcas personales.

Récord de participación

La edición de 2026 supone un salto ilusionante para la prueba. En 2025 se registraron 8.000 corredores frente a los 12.000 participantes de este año. Además, los dorsales se agotaron en tiempo récord, haciendo así un hito más histórico aún. La carrera también tendrá un sabor internacional, con la mitad de participantes extranjeros, de más de 80 países, y una subida de participación femenina cercana al 37%.

Corredores durante el TotalEnergies Media Maratón de Málaga 2025. / Gregorio Marrero

Un recorrido por Málaga

La prueba comenzará en el Paseo del Parque y se dirigirá al frente portuario por el Boquete del muelle y la Avenida Agustín Heredia, antes de continuar por el oeste de la ciudad hacia el Litoral. Los corredores avanzarán por el paseo marítimo Antonio Machado y la zona de Huelin, antes de dar el regreso hacia el centro.

En la parte final del recorrido se volverá a la zona este, pasando por sitios emblemáticos como La Malagueta, antes de encarar los últimos kilómetros hacia el Parque de Málaga y la meta, de nuevo en la recta del Paseo del Parque.

Cortes de tráfico

La celebración de la media maratón implicará un dispositivo especial de tráfico durante la mañana del domingo en el centro y el litoral de la ciudad. El Paseo del Parque, donde se ubican la salida y la meta, permanecerá cerrado al tráfico desde las 00.00 horas del domingo para permitir el montaje de la infraestructura de la carrera y las labores posteriores de desmontaje y limpieza.

A partir del inicio de la prueba, previsto para las 8.15 horas, se irán produciendo cortes de forma progresiva en las calles incluidas en el recorrido. Entre las principales vías afectadas se encuentran Boquete del Muelle, avenida Manuel Agustín Heredia, puente de Antonio Machado, paseo Antonio Machado, Pacífico, avenida Moliere y avenida Imperio Argentina, además de varios tramos del frente marítimo como Paseo de los Curas, paseo de la Farola, paseo marítimo Ciudad de Melilla y paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso.

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Las restricciones se irán levantando de manera gradual conforme avance el paso de los corredores y finalice la prueba. El Ayuntamiento de Málaga recomienda planificar los desplazamientos con antelación y evitar el uso del vehículo privado en las zonas afectadas durante la mañana del domingo.