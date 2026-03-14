El Nueces de Ronda Atlético Torcal se cae en la segunda parte y pierde en Galicia (5-4)

Dolorosa derrota la del Nueces de Ronda Atlético Torcal en el encuentro que disputó contra el Castro Bloques Cando (5-4), recuperado ahora tras su aplazamiento en la jornada 17. El conjunto malagueño mereció más después de pagar físicamente en la segunda mitad el enorme esfuerzo de la primera parte, donde llegó con ventaja 2-3. En los momentos importantes apareció la experiencia y la calidad de una plantilla llamada a cotas más altas.

Primera parte

El encuentro comenzó con mucho respeto por parte de los dos equipos, conscientes de lo que se jugaban por ambos lados, presión alta pero sin precipitarse y con mucha cautela, con pocas finalizaciones. La buena presión del conjunto malagueño maniató al equipo gallego sin permitirles hacer su juego ni inquietar la meta defendida por Andrea.

Las ocasiones se sucedían para la escuadra comandada por Víctor Quintero y en una de ellas abrió el marcador Guida, tras recuperar cerca del área rival y mandando el balón al fondo de la red en el minuto 6 (0-1). En el minuto 9, un misil de Unami se estrelló en el poste derecho de Area. Instantes después fue África quien pudo marcar, pero su disparo lo detuvo la meta local.

Grandes minutos del conjunto malagueño que merecía ampliar el marcador a tenor de las ocasiones que dispuso. Sin embargo, en el minuto 13 llegó el empate para Castro en un saque de falta. Luana la puso en el área para que apareciera Luisa Mayara y colocar el 1-1 en el electrónico. El Nueces de Ronda Atlético Torcal no se vino abajo y un minuto después, África dejó en ventaja a Unami para volver a liderar el marcador (1-2).

A falta de 5 minutos para el descanso Julio Delgado, en una decisión poco habitual, ordenó juego de 5 con portera jugadora. La tuvo Dani Sousa de espuela a falta de 3 minutos, pero desvió bien con su cuerpo Andrea. Al filo del descanso, fue un completo asedio de Castro a la meta malagueña hasta que África, otra vez, fue decisiva para marcar el 1-3 a falta de 2:30 para el intermedio.

Acortó distancias Castro tras un penalti cometido por Susi y transformado por Luana, 2-3 a falta de menos de 2 minutos. Salvó Andrea el empate desviando un potente disparo de Luana a falta de 1 minuto.

Segunda parte

La segunda mitad comenzó con el relevo en las porterías. Valeria entraba en pista en sustitución de una imperial Andrea. En el minuto 27, Castro consiguió el empate en un punterazo cruzado de Natalinha (3-3). El empate dio alas al conjunto gallego, merced también al cansancio de las malagueñas. En el minuto 28, un polémico penalti pitado por los colegiados estuvo a punto de cambiar el encuentro, pero el disparo de Luana golpeó el palo derecho.

En el minuto 32, llegó un jarro de agua fría para el Nueces de Ronda Atlético Torcal al conseguir Castro ponerse por delante en el marcador. Patri Ortega se giró y en el segundo palo remachó Luisa Mayara para poner el 4-3 a falta de 8 minutos para el final del encuentro.

El encuentro pasó a una fase de dominio alterno en el que cualquiera pudo marcar, haciendo un último cuarto intenso y emocionante. A falta de 3:30, Víctor Quintero dispuso de juego de 5 con Barra de portera jugadora buscando el empate a la desesperada. No obstante, a falta de 2 minutos, un robo de balón se convirtió en el 5-3 para Castro, obra de Antía Pérez.

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Acortó distancias África en la jugada posterior tras un disparo raso cruzado, 5-4 a falta de 1:30. El Nueces de Ronda lo intentó todo hasta el final del partido, pero le resultó imposible romper la tela de araña defensiva de Castro.