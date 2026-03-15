Balonmano
El Costa del Sol se aferra en Lanzarote a los primeros puestos de liga (20-22)
El equipo malagueño dominó durante todo el encuentro, pese a ser un partido marcado por las numerosas bajas
Ejercicio de supervivencia del Costa del Sol Málaga en su regreso a la Liga Guerreras Iberdrola. Victoria de mucha valía por las circunstancias, en un viaje donde las lesiones obligaban a que la expedición se redujera a 13 jugadoras. Demostración de carácter y competitividad de las panteras para imponerse al Zonzamas Plus Car Lanzarote (20-22) en San Bartolomé. Dos puntos de mucho peso para continuar en una lucha trepidante en la zona más alta de la clasificación.
Lo iban a madurar las malagueñas, que de salida se encontraban con Alicia Robles. La guardameta le daba alas a las locales y le ponía el palo en las ruedas al conjunto de Suso Gallardo. Tras protagonizar el inicio, Isa Medeiros descorchaba la tapa y daba las primeras rentas (3-6). Se llevaban bien los tiempos, pese a un acercamiento del equipo rival, para al descanso tener un pequeño colchón (7-10).
Salía con el martillo pilón el equipo visitante y mostraba colmillo para resolver de manera rápida. Rocío Campigli aparecía en el pivote y hacía mucho daño (9-15). Ahí se dieron los mejores minutos, con amplio dominio y una brecha cómoda. Se repartían los esfuerzos en un contexto complejo, aunque aún faltaba el arreón lanzaroteño. Empujaban hasta el final y así maquillar para el 20-22 final.
Victoria de supervivencia para las panteras, que no pierden el paso en el esprint de la cima de la Liga Guerreras Iberdrola. Ahora Carranque tiene la palabra antes del retorno de la EHF European Cup.
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