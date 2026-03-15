Atletismo
El keniata Vincent Kipkorir y la ugandesa Esther Chebet ganan la Total Energies Media Maratón de Málaga
Los más de 12.000 participantes ya recorren las calles de la capital de la Costa del Sol para completar los 21 kilómetros y 97 metros que componen la prueba
El keniata Vincent Kipkorir y la ugandesa Esther Chebet se imponen en el Total Energies Media Maratón de Málaga. El primero marcó un tiempo de 59:29, a más de un minuto del récord que su compatriota Gilbert Kipkosgei estableció el pasado año en la capital costasoleña. Y también muy lejos del mejor crono acabó la ganadora en féminas, al anotarse 1h06:33.
Más de 12.000 inscritos
El Total Energies Media Maratón de Málaga 2026 arrancó pasadas las 8.15 horas de la mañana, con más de 12.000 inscritos de más de 80 países diferentes que tomaron la salida desde el Paseo del Parque para intentar completar los 21 kilómetros y 97 metros que componen la prueba.
Profesionales o amateurs, participantes en busca de una buena marca o simplemente con ganas disfrutar con familia y amigos, el caso es que miles de deportistas se han vuelto a calzar las zapatillas para recorrer las calles de Málaga. La prueba, que bate récords otro año más, llenará de colorido durante las próximas horas zonas emblemáticas de la capital de la Costa del Sol, con salida y meta desde el Paseo del Parque.
Recorrido
La prueba comenzará en el Paseo del Parque y se dirigirá al frente portuario por el Boquete del muelle y la Avenida Agustín Heredia, antes de continuar por el oeste de la ciudad hacia el Litoral. Los corredores avanzarán por el paseo marítimo Antonio Machado y la zona de Huelin, antes de dar el regreso hacia el centro.
En la parte final del recorrido se volverá a la zona este, pasando por sitios emblemáticos como La Malagueta, antes de encarar los últimos kilómetros hacia el Parque de Málaga y la meta, de nuevo en la recta del Paseo del Parque.
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