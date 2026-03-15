Proclamados los cinco finalistas de Málaga en la Copa Covap 2026

Quizás lo más importante de esta nueva edición de la Copa Covap, después del éxito cosechado en 2025, vaya vinculado a la educación infantil. Y es que los efectos del impacto de las pantallas en la salud visual infantil quedó plasmado, como concienciación para los más pequeños, durante la competición que determinó este domingo en Mijas los cinco finalistas de Málaga en la fase provincial de la competición, que tendrá a Ronda como sede autonómica y ya definitiva.

En cuanto a los resultados definitivos, los billetes a la gran final se los adjudicaron, en baloncesto, el Marbella 14 en femenino y el CB Algazara en masculino; en 3x3, CB Salliver Celeste en femenino y EDM Negro en masculino; y en fútbol se proclamó campeón el equipo del EF Rincón. En junio todos ellos están citados en la ciudad del Tajo.

Nueva pandemia

Ganadores y resto de participantes pudieron tomar consciencia de que la miopía, como auténtica pandemia actual, tal y como han subrayado a este periódico expertos oftamólogos, puede generar una fatiga visual con efectos muy nocivos. El empleo continuado de dispositivos pueden producir visión borrosa de lejos, picor o escozor de ojos, parpadeo constante o incluso dolor de cabeza.

Recordemos que la Copa Coval parte como acción educativa y deportiva impulsada por la prestigiosa Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches. Más de 400 menores de 10 y 11 años de hasta 47 equipos se congregaron en el Polideportivo Municipal Las Lagunas. Repartidos en las cinco categorías a concurso se distribuyeron las escuadras de la siguiente manera: 14 de fútbol, 4 de baloncesto femenino, 4 de baloncesto masculino, 11 de baloncesto 3x3 femenino y 14 de baloncesto 3x3 masculino.

Finalísimas

En las finales, EF Rincón en fútbol derrotó por 4-3 a CD Benalmádena Atlético en la tanda de penaltis, después de empatar a cero; el CB Algazara de Alhaurín de la Torre se proclamó ganador en baloncesto masculino, después de derrotar por un ajustado 29-27 al CAB Estepona; y el Marbella 14 en baloncesto femenino doblegó por 31-21 al CP Mijas Baloncesto. La nueva modalidad de baloncesto 3x3 se estrenada en esta edición. En féminas, CB Salliver Celeste superó por 13-4 al EDM Negro, y en masculino, EDM Negro derrotó por 16-15 al Málaga Basket.

Las integrantes del Marbella 14 celebraron su triunfo en la competición femenina de baloncesto. / L. O.

La organización informó de que en la acción educativa se puso de manifiesto que la evidencia científica apunta a que el abuso de las pantallas durante la infancia puede alterar el desarrollo visual normal. Por ello, los ópticos-optometristas participantes en esta edición de la Copa Covap recomiendan "evitar su uso antes de los seis años y limitarlo a un máximo de una hora diaria" entre los 6 y los 12 años.

La entidad colegial destaca la importancia de fomentar actividades en el exterior, ya que la exposición a la luz solar estimula la producción de dopamina en la retina, un proceso que ayuda a frenar el alargamiento del ojo, principal causa de la miopía.

Concienciación

"En el desarrollo de la visión de un o una menor confluyen numerosos factores durante los primeros años de vida”, explicó el óptico-optometrista Antonio González. Y agregó que la potencia y la longitud del ojo "están estrechamente relacionadas y factores como la exposición prolongada a pantallas pueden provocar alteraciones que incrementen el riesgo de miopía".

En paralelo a los encuentros deportivos se llevó también a cabo la labor formativa centrada en analizar el uso de pantallas. Durante la mañana un equipo de psicólogos impartió las sesiones Descubriendo tu Superpoder Digital, en la que se trabajó con los participantes para abordar un uso responsable y consciente de la tecnología. Al mismo tiempo, profesionales nutricionistas ofrecieron a las familias las charlas pedagógicas Familias Digitales, Hábitos Saludables, donde aportaron recomendaciones prácticas para gestionar el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos y favorecer rutinas más equilibradas.

Resto de provincias

Tras su paso por Huétor Tájar (Granada), Conil de la Frontera (Cádiz), Huércal de Almería, Palma del Río (Córdoba) y Mijas (Málaga) el recorrido de esta competición continuará su recorrido por las tres provincias andaluzas restantes. San Juan de Aznalfarache (Sevilla) será la próxima parada el 22 de marzo. En abril proseguirá su periplo en Martos (Jaén) y La Palma del Condado (Huelva). La Fase Final que reunirá a los equipos ganadores de cada provincia tendrá lugar en Ronda los días 6 y 7 de junio.

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Uno de los elementos destacados de esta edición es la incorporación de Jesús Navas como embajador de esta copa andlauza, como figura de referencia en el deporte nacional y que simboliza los valores de humildad y compromiso que promueve la iniciativa. Además, este proyecto ha incorporado este año cinco nuevos patrocinadores de referencia, como la Fundación Unicaja, la Junta de Andalucía, Volvo, Culligan y John Smith, que es la marca que viste las nuevas equipaciones.