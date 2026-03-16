Carlos Cabezas presenta el Campus CC10 Marbella 2026

Carlos Cabezas, leyenda y embajador del Unicaja, presentó la nueva edición del Campus CC10 Marbella 2026, que tendrá lugar del 6 al 11 de julio en el Polideportivo Carlos Cabezas de Marbella. La presentación se celebró en el Hospital Real de la Misericordia y contó con la presencia del concejal de Deportes, Lisandro Vieytes.

El campus está dirigido a niños y niñas nacidos entre 2008 y 2018 y ofrecerá una experiencia que combina entrenamiento, diversión y aprendizaje en valores. Durante la semana se trabajará técnica individual, táctica colectiva, partidos y competiciones.

Facilidades y mejoras en las instalaciones

Entre las novedades, el campus contará con autobuses diarios desde Málaga para facilitar el desplazamiento de los participantes. Por parte del Ayuntamiento, el concejal explicaba: “El campus va a tener una serie de mejoras con respecto al año pasado por la instalación. Estamos llevando a cabo una obra en el propio polideportivo, una cubierta de 1.200 metros cuadrados que nos va a permitir duplicar la capacidad del pabellón. Por lo tanto, para este campus tendrá mayor capacidad y admitirá a una mayor cantidad de niños”.

Referentes del baloncesto

“Va a ser muy técnico y muy táctico, está claro que los chicos no se van a ir con una semana de baloncesto y que todos puedan ser Carlos Cabezas, Berni Rodríguez o Alfonso Sánchez. Queremos que el impacto sea muy positivo, que puedan mejorar, que se lleven algo a sus casas y sobre todo que se diviertan. Que puedan ver grandes entrenadores y grandes leyendas y jugadores en activo como el año pasado. El poder vivir el día a día con estos jugadores y estos entrenadores creo que es una motivación para los chicos y chicas”, expresó Carlos Cabezas durante la presentación.

El Campus contará con entrenadores especializados en formación y con experiencia en campus, invitados especiales del mundo del baloncesto y varias sorpresas pensadas para que cada jornada sea inolvidable. Además, todos los días habrá pausas con fruta, agua y bebidas para asegurar el bienestar de los participantes

Noticias relacionadas

Inscripciones

Las inscripciones ya están abiertas y se puede obtener más información a través de WhatsApp (+34 629 48 36 51), en Instagram y TikTok (@campuscc10) o en la web campuscc10.com.