Arranca en Málaga la segunda fase de los campeonatos de Andalucía universitarios 2026

Un total de 2.000 deportistas de 12 universidades se darán cita en Málaga para enfrentarse en la segunda fase de los Campeonatos de Andalucía Universitarios (CAU) 2026. Este martes ha dado comienzo la cita, que tiene lugar en distintas instalaciones de la ciudad y en la que competirán en diez modalidades de equipo e individuales.

Una primera fase de los campeonatos se celebró en febrero en las instalaciones deportivas de la universidad y en otras de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, que acogieron competiciones en ajedrez, campo a través, natación y natación adaptada, con 300 deportistas citados.

El resto de deportes, cuyos partidos se jugarán en ocho instalaciones, competirán entre hoy martes y el jueves, 19 de marzo y todas las modalidades deportivas se disputan en categoría femenina y masculina.

El Complejo Deportivo Universitario de la UMA acogerá los partidos de Pádel, Rugby y Voleibol. Por otro lado, el Balonmano, se jugará en los pabellones Pérez Canca y Diego Carrasco. El Fútbol-sala será en el Centro Inclusivo de Tecnificación de Carranque y Pabellón Tiro de Pichón, mientras que el Fútbol 11 tendrá lugar en los campos de El Romeral y Ciudad Jardín y el Tenis, en el Club Cortijo Alto.

¿Cuándo juega cada modalidad?

Este martes han empezado a disputarse los cuartos de final de Baloncesto, Balonmano, Fútbol, Fútbol sala, Voleibol (femenino y masculino). También se juega la fase de grupos de Tenis y Pádel.

Para este miércoles se ha reservado la disputa de semifinales y semifinales por el bronce de Baloncesto, Balonmano, Fútbol, Fútbol sala, Voleibol (femenino y masculino). Además, los cuartos de final, semifinales y semifinales por el bronce de Tenis y la fase de grupos de Pádel.

Para concluir, el último día se celebrarán las competiciones finales y finales por el bronce de Baloncesto, Balonmano, Fútbol, Fútbol sala, Voleibol (femenino y masculino), Tenis y Pádel. En esta jornada del jueves se llevará a cabo, asimismo el sistema de liga a una vuelta de Rugby.

Fiesta final de los CAU

Una vez concluidas las competiciones, en torno a las 15.30 horas del jueves, se celebrará la gran fiesta final de los CAU, en la que todas las delegaciones se reunirán en el Salón de Actos de las ETSI de Ingeniería e Informática de la UMA para la ceremonia de entrega de medallas, la clausura y el traspaso de la bandera del Grupo Andaluz de Deporte Universitario (GADU) a la siguiente universidad que recoja el testigo de organización de estos campeonatos.

Un total de 95 equipos

Son un total de 95 equipos los que participan en estos CAU 2026 organizados por la Universidad de Málaga, procedentes de las universidades públicas de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide, Sevilla e Internacional de Andalucía, así como las instituciones privadas CEU Fernando III y Loyola.

En la mayoría de las modalidades que se disputan en Málaga está en juego el título universitario andaluz, además de la clasificación para representar a la comunidad autónoma en los Campeonatos de España Universitarios 2026.

Precisamente, este año, las universidades andaluzas, de manera conjunta, organizan los CEU 2026, recayendo en la Universidad de Málaga la organización de la competición de pádel (que a vez servirá como piedra de toque para el próximo Mundial Universitario, que también se celebrará en Málaga en el mes de julio) y escalada.