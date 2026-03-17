Balonmano
El Costa del Sol pierde Nicxon Clabel por una rotura de menisco
La jugadora pasará por quirófano este miércoles tras confirmarse la lesión
Álvaro Borrego
Contratiempo importante para el Costa del Sol Málaga. Nicxon Clabel padece una rotura del menisco externo de su rodilla derecha. La zaragozana arrastraba molestias en la articulación y ya no estuvo disponible en los dos últimos partidos de la Liga Guerreras Iberdrola. Tras someterse a las pruebas pertinentes, se confirmó una lesión que le obligará a ser intervenida quirúrgicamente.
Lesión confirmada
La jugadora será operada este miércoles 18 de marzo en el HM Hospital Málaga por el traumatólogo Abel Gómez. En la intervención, una artroscopia meniscal, también se revisará si hay alguna zona más afectada en la rodilla de la primera línea.
Después, Clabel iniciará el periodo de recuperación, cuyos plazos dependerán de cómo se desarrolle finalmente la operación.
- Pedregalejo: los 125 años de la calle de Málaga con cien peldaños
- Clasificación de Segunda División: El Málaga CF, a un punto del ascenso directo
- Parece Japón, pero está en pleno corazón de Torremolinos: así es el parque de 40.000 metros repleto de lagos, cascadas y su propio jardín japonés
- Ocho municipios de Málaga, en el top 80 de los que más vivienda venden de España
- Francisco Pomares: “La VPO en Málaga ya no puede atender solo a la exclusión: también debe llegar a las clases medias”
- El sector turístico de Málaga mira a Turquía y a la inflación por la guerra
- Mañana se abre el plazo para optar a 62 VPO en el Distrito Universidad: estos son los requisitos
- Cimenta2 lanza una campaña inmobiliaria con descuentos de hasta el 60% en 44 inmuebles de Málaga