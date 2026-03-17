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El Costa del Sol pierde Nicxon Clabel por una rotura de menisco

La jugadora pasará por quirófano este miércoles tras confirmarse la lesión

Nicxon Clabel lanza a porteria en un partido de la Liga Guerreras Iberdrola.

Nicxon Clabel lanza a porteria en un partido de la Liga Guerreras Iberdrola. / Club Costa de Sol Málaga

Álvaro Borrego

Contratiempo importante para el Costa del Sol Málaga. Nicxon Clabel padece una rotura del menisco externo de su rodilla derecha. La zaragozana arrastraba molestias en la articulación y ya no estuvo disponible en los dos últimos partidos de la Liga Guerreras Iberdrola. Tras someterse a las pruebas pertinentes, se confirmó una lesión que le obligará a ser intervenida quirúrgicamente.

Lesión confirmada

La jugadora será operada este miércoles 18 de marzo en el HM Hospital Málaga por el traumatólogo Abel Gómez. En la intervención, una artroscopia meniscal, también se revisará si hay alguna zona más afectada en la rodilla de la primera línea.

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Después, Clabel iniciará el periodo de recuperación, cuyos plazos dependerán de cómo se desarrolle finalmente la operación.

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