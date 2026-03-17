Estepona acoge una masterclass internacional de gimnasia rítmica con Marina Protasova

El Polideportivo El Carmen acoge una masterclass de Gimnasia Rítmica con la entrenadora Marina Anatolyevna Protasova. El evento, organizado por el nuevo Club de Gimnasia Rítmica Triumph Estepona, con la colaboración del Ayuntamiento, tendrá lugar durante los días 30 y 31 de marzo, y 1 y 2 de abril.

El curso será impartido por la reconocida entrenadora internacional Marina Anatolyevna Protasova, entrenadora de máxima categoría, con más de 38 años de experiencia, profesora deportiva en la URSS, y laureada con el Premio Presidencial ‘Gran Olimpo Deportivo de Bielorrusia.

Cartel de presentación de la masterclass internacional de gimnasia rítmica. / La Opinión

Fechas y horarios

El evento tendrá lugar durante los días 30 y 31 de marzo, y 1 y 2 de abril, en el Polideportivo El Carmen, con horario de 10:00 a 17:00 horas los tres primeros días, y de 10:00 a 14:00 horas el cuarto día.

El objetivo principal del evento es fomentar el deporte base, mejorar el nivel técnico de las gimnastas participantes, procedentes de distintos puntos del país y del extranjero, y contribuir al desarrollo y promoción de la gimnasia rítmica en la ciudad de Estepona, favoreciendo el intercambio deportivo entre clubes y contribuyendo a la promoción del deporte femenino.

Noticias relacionadas

Inscripción abierta

Igualmente, también participarán en la masterclass varias entrenadoras acompañantes, interesadas en ampliar su formación profesional. Para más información e inscripción, las personas interesadas pueden contactar con el Club de Gimnasia Rítmica Triumph Estepona en el teléfono 611440787.