Los clubs de LaLiga pulverizan récords de ingresos y asistencia y disparan su deuda por la reforma de estadios

Los clubes de LaLiga cosecharon 5.464 millones de euros en ingresos en la temporada 2024/25. Una cifra que fija un nuevo récord en la serie histórica, cuyo cénit seguía siendo previo a la pandemia, en la temporada 2019/20, y que da continuidad al crecimiento continuo del negocio de la competición desde el desplome del año 2020. Con respecto al curso anterior, el incremento es de un 8%, unos 400 millones.

El Informe Económico-Financiero presentado este martes por Javier Tebas y Javier Gómez, presidente y director general corporativo de LaLiga, respectivamente, refleja también un récord histórico en la asistencia de los estadios. Los partidos de Primera y Segunda de la temporada pasada sumaron un total de 17,4 millones de espectadores presenciales, de nuevo fijando un crecimiento continuado en la última década, sacando de la ecuación las tres temporadas impactadas por las restricciones sanitarias por el Covid-19. Los porcentajes de ocupación de los estadios también continúan al alza, alcanzando el 84,5% en Primera.

Ingresos por 'matchday' y asistencia a los estadios. / LALIGA

Esta asistencia récord contribuye a incrementar la partida de ingresos derivada del 'matchday', que se ha disparado en esta última temporada. Los clubs ingresaron 902 millones de euros derivados de la celebración de encuentros en sus estadios, frente a los 716 del curso precedente. Este dato se explica también a partir de la generación de nuevos ingresos a través de palcos VIP y otro tipo de servicios secundarios.

Deuda récord

El reverso de este dato es el incremento de la deuda neta senior de los clubs, que alcanza máximos históricos con 4.794 millones de euros. Una cifra que no preocupa a LaLiga, dado que en buena medida se explica a partir de las reformas de estadios de clubs importantes como Real Madrid, FC Barcelona, Sevilla, Betis y Valencia (2.426 millones). También por los compromisos adquiridos con CVC en el plan LaLiga Impulso en el que participan todos los clubs salvo Barça, Madrid y Athletic (1.193 millones).

Ingresos de LaLiga en la temporada 2024/25. / LALIGA

Junto al 'matchday', la otra gran partida de crecimiento es la de los ingresos comerciales, como viene ocurriendo en los últimos años. Esa partida, con 1.584 millones de euros, es ya la más importante de la economía de LaLiga, superando por primera vez en ese ranking a los ingresos de TV, que sufren una pequeña merma (17 millones) debido al acuerdo con CVC y se sitúan en 1.576 millones.

Las pérdidas descienden, pero se mantienen

Los efectos de la pandemia continúan lastrando a LaLiga, que se mantiene en pérdidas. La patronal las cifra en 165 millones en total, una vez descontado el efecto de las operaciones extraordinarias o palancas que efectuaron Real Madrid y Barça en los años precedentes, y espera que se mantenga en cifras similares esta temporada. La mejoría en solo un año es evidente, dado que en la temporada 2024/25 las pérdidas se elevaron hasta los 432 millones.

Resultado de los clubs de LaLiga. / LALIGA

"Unas pérdidas de esas cantidades de una cifra de negocio de más de 4.000 millones no nos genera preocupación. La competición es sostenible y lo va a seguir siendo, en los próximos años se van a compensar las pérdidas", han señalado Javier Tebas y Javier Gómez. De cara al futuro, LaLiga estima que esta temporada se rozarán los 6.000 millones de euros en ingresos y que la cifra se superará, con total seguridad, en el curso 2026/27.

Noticias relacionadas

En cuanto a la inversión en fichajes, los clubs ingresaron la pasada temporada 797 millones. Una cifra récord desde la pandemia, pero lejísimos de los 1.128 de la temporada 2019/20, un volumen que LaLiga creo que no se alcanzará en el medio plazo. En esa línea, Tebas manifestó su preocupación por la posible "burbuja" que se puede crear tras la nueva regulación del 'fair play' de la Premier League, que permite a sus clubs destinar el 85% de sus ingresos a la plantilla deportiva, un porcentaje que LaLiga, donde el porcentaje medio es del 60%, estima que no es sostenible.