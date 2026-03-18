Balonmano
Joana Resende dejará el Costa del Sol a final de temporada
La primera línea portuguesa no continuará en la plantilla malagueña a partir de la campaña 2026/27
Joana Resende no continuará en la plantilla del Costa del Sol Málaga en la temporada 2026/27. Dos temporadas después de su llegada se separan los caminos de la primera línea y el club malagueño. La jugadora ha disputado 63 partidos hasta el momento con la camiseta blanca y negra entre Liga Guerreras Iberdrola, Copa de la Reina y EHF European Cup, en los que cuenta con 240 goles en su cuenta.
Durante su estancia en el equipo malagueño también ha sido una fija con la selección portuguesa, disputando el histórico Campeonato de Europa en 2024. Ahora la internacional afronta una nueva aventura en su carrera a sus 24 años.
La entidad malagueña le agradece su esfuerzo, dedicación, entrega y ayuda en estos dos años para el crecimiento del club y le desea la mejor de las suertes en lo personal y profesional en su nueva etapa
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