Campillos acoge la primera prueba del Campeonato de España de karting con récord de participación

El circuito internacional KartCenter Campillos volverá a concentrar todas las miradas del karting nacional con la disputa este fin de semana de la primera prueba del Campeonato de España, una puesta de largo que ha roto todos los registros históricos de participación en un campeonato nacional con la inscripción de 197 pilotos.

La prueba fue presentada este mediodía en el salón de plenos del Ayuntamiento de Campillos con la presencia del alcalde, Daniel Gómez; el diputado provincial de Deportes, Juan Rosas; el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso; el gerente de KartCenter Campillos, Martin Reuvers; el concejal de Turismo, Diego Pérez, y el edil del grupo popular Francisco Ramírez.

Cartel del Campeonato de España de Karting 2026. / Ayuntamiento de Campillos

Cita clave para el karting

El Campeonato de España de Karting contará con un total de cuatro pruebas, siendo la de Campillos la única que se disputará en Andalucía. Este primer fin de semana de carreras se estructurará en las siguientes categorías: mini, júnior, sénior, KZ y CS55 Racing Karting Academy.

“Es un honor albergar un año más el Campeonato de España de Karting en nuestro municipio, un evento muy importante tanto a nivel deportivo como turístico, ya que son centenares de personas que nos vistan estos días con motivo de esta competición”, señaló el alcalde, destacando la afluencia de visitantes durante estos días.

Impacto económico

El diputado provincial de Deportes subrayó la importante inyección económica que supone la celebración de un evento de esta índole: "Si sumamos el Campeonato de Andalucía, que se celebró hace un par de semanas, el Campeonato de España y el tiempo que los equipos están en el municipio, que ya va para tres semanas, el impacto económico directo ronda el millón de euros. Esta inversión deportiva también es un impulso económico para Campillos y los municipios de alrededor".

Por su parte, Manuel Alonso calificó el circuito como “la mejor pista de Europa, catalogada así por todos los equipos”. Y añadió: "Este fin de semana tendremos una caravana de más de 1.500 personas en torno a esta prueba".

Programa de competición

Los entrenamientos libres comenzarán el jueves, seguidos de los oficiales el viernes. El sábado se celebrarán los cronometrados y las mangas clasificatorias, mientras que el domingo tendrán lugar las carreras. El acceso al circuito será gratuito para el público.

Entre los inscritos figuran 10 pilotos malagueños, cuatro de ellos de Campillos: Jeremy Reuvers, Hugo Fuentes, Alessandro Reuvers y Darío Martín. Las mangas clasificatorias del sábado y las carreras del domingo podrán seguirse en directo vía streaming a través del canal de YouTube de la Federación Española de Automovilismo.

Un circuito de referencia

El circuito internacional KartCenter Campillos ha renovado recientemente la homologación CIK/FIA y es actualmente el mayor y más amplio circuito de karting de Andalucía con más de 1.580 metros de longitud y 120.000 metros cuadrados de extensión.

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Reasfaltado y mejorado en febrero de 2021, combina largas rectas de más de 160 metros con curvas rápidas en subida y bajada, con un trazado de 10 metros de ancho, 12 curvas a la derecha y 6 a la izquierda.