La Comunidad de Madrid albergará en mayo el mundial de escalada en boulder y velocidad

La Comunidad de Madrid da un paso más en su objetivo de consolidarse como referente europeo en el impulso de eventos deportivos de alto nivel presentando un nuevo encuentro de escalada, la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, que se celebrará del 28 al 31 de mayo en Alcobendas.

Alrededor de 300 atletas de las categorías absoluta masculina y femenina se darán cita en este gran encuentro de escalada que reunirá a algunos de los mejores escaladores del panorama internacional,en una segunda edición que llega con fuerza tras el éxito de la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid que acogió el municipio madrileño el pasado año.

La nueva denominación World Climbing Series refuerza la dimensión internacional del circuito y sitúa a la Comunidad de Madrid y a Alcobendas dentro del calendario global de la escalada de élite. Se trata de una parada estratégica dentro de un circuito que recorre distintos países y que reúne a los mejores especialistas del mundo en cada disciplina

La competición, organizada por World Climbing, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y Prensa Ibérica, con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Alcobendas, contará en esta edición con dos disciplinas para la alta competición: bloque y velocidad.

Durante la presentación oficial del evento, el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, expresó que “la escalada es un deporte que está en auge y del que nos ha sorprendido su capacidad de convocatoria, la comunidad que se genera y el interés que suscita a aficionados, patrocinadores y público en general”. Y por eso, “desde Prensa Ibérica se ha hecho una apuesta por el mundo del deporte, por el mundo de la escalada. “Nuestro interés evidentemente está en seguir promoviendo este deporte, en apostar por él y en potenciar en la medida de nuestras posibilidades gracias al altavoz que nos da nuestro grupo de comunicación por todos estos acontecimientos”, agregó.

Alberto Tomé, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, afirmó que “la Comunidad de Madrid es la casa del deporte y significativamente Alcobendas pues tiene un espacio enorme en esa casa”. A este respecto, aseguró que “desde la Comunidad de Madrid estamos convencidos de que el deporte es una herramienta indispensable para cuidarnos, para crecer en valores, y por tanto entendemos que la escalada, que cuenta con tantos seguidores y tan jóvenes en nuestra región, es una excelente oportunidad para divulgar esos beneficios personales y sociales”.

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“En la Comunidad de Madrid estamos experimentando que nuestra región se ha convertido en polo de atracción de grandes eventos y competiciones, y nada nos alegra más que, a través de la escalada esta apertura siga hasta lo más alto de la cima”, concluyó Tomé. La elección de Alcobendas refuerza su perfil como ciudad vinculada al deporte y a la organización de grandes eventos. En este sentido, el concejal de Deportes de Alcobendas, Jesús Tortosa Alameda, expuso que “el impacto del evento del año pasado fue realmente extraordinario, tanto económicamente, con un retorno más que significativo para las empresas locales, con una proyección internacional que sitúa a Alcobendas en primera línea y, sobre todo social, inspirando a miles de jóvenes y vecinos a iniciarse en la práctica deportiva”. “Porque cada gran evento que acogemos - prosiguió- no solo nos trae prestigio, también genera hábitos saludables, fortalece la cohesión social y demuestra que el deporte es una herramienta poderosa para construir una ciudad mejor”.

Tortosa destacó su “compromiso firme con la promoción deportiva, con el acceso universal al deporte y con la organización de grandes acontecimientos que motivan a más personas a vivir el deporte en primera persona”.

El salto de escala en Alcobendas

El evento tendrá lugar este año en la explanada del Polideportivo Municipal José Caballero, con acceso desde la Av. Fernando Alonso, un espacio que permitirá acoger la competición y las actividades paralelas en un entorno amplio y accesible para el público. Según explicó el concejal de Deportes es “un recinto que tiene prácticamente un 30% más de aforo que el del año pasado y cuenta con otras ventajas como la ubicación”. Tortosa confía “en que va a ser todo un éxito y que más de diez mil personas cada día van a poder entrar al recinto a disfrutar de esta Copa del Mundo de Escalada”.

Por su parte, el presidente de la World Climbing, Marco Scolaris, se mostró convencido de que “2026 va a marcar un nuevo nombre para la Federación Española de Deporte de Montaña, con un nuevo logo que representa los puentes de la vida, puentes que podemos subir juntos”. Seguidamente recordó que “en un mundo cada vez más dividido y violento, el deporte es un mensaje de esperanza y respeto” y recalcó que “estamos unidos por los valores que nos definen y continuamos construyendo un futuro en el que la subida inspire, eleve y atraiga gente, ¡Nos vemos en Alcobendas!”.

Como presidente de la Federación Española de Deporte de Montaña y Escalada, Bernat Clarella Biarge, indicó que este evento “fortalece sin duda al deporte de la escala de español a nivel internacional porque crea un lugar estable donde a la gente le gusta venir a competir y donde ve que las cosas se hacen bien”. En este punto, afirmó que España ya es “un destino de calidad y tenemos una organización que nos permite afrontar todo este tipo de eventos tan importantes con una calidad y con un prestigio que la Federación Internacional nos reconoce y esto es importante no tan solo a nivel deportivo sino a nivel organizativo”.

Es por eso, que añadió que, “queremos seguir trabajando para que el deporte español y la escalada sigan teniendo este empuje y desarrollo y que sigamos siendo grandes dentro del ecosistema de países que están compitiendo en la Copa del Mundo de Escalada”.

José Luis Rubayo, presidente de la Federación Madrileña de Montaña y Escalada, manifestó que “el deporte general y la escalada, en particular, necesitan el apoyo de las instituciones y todas las administraciones nacionales, autonómicas y locales y, por supuesto, del trabajo de las personas encargadas de gestionar nuestro deporte o los deportes”. En este sentido, agradeció a Alcobendas que sea “un ejemplo para todos los municipios madrileños y españoles”, ya que “es un municipio volcado con el deporte, que cuenta con un sinfín de instalaciones y equipos punteros y que ahora se está convirtiendo en sede mundial de la escalada”.

Finuco Martínez, CEO de B3 Sportainment, desarrolló algunas de las novedades técnicas que se incorporarán en esta edición: “La diferencia de este año es que el muro de boulder se encontrará en una carpa, con una zona de aislamiento y calentamiento para todas las selecciones de más de 850 metros cuadrados y, a la derecha de la carpa, estará el muro de velocidad, de 17 metros de altura, homologado por la Copa del Mundo y que contará con paneles de última generación”. A continuación, añadió que en esta modalidad también se ha incorporado “un nuevo muro, sin agujeros, con un sistema nuevo que da un paso más”.

Martínez se mostró orgulloso de volver a celebrar esta prueba en Alcobendas y dió las gracias a las instituciones y patrocinadores “porque llevamos 40 años luchando para que la escalada sea un deporte que llame la atención de las marcas”.

Atletas españoles

El encuentro también reservó un espacio para los principales protagonistas de este gran evento de escalada: los atletas. El escalador de boulder, Guillermo Peinado, reconoció que se le pone “la piel de gallina cada vez que pienso en compartir una vez más aquí en Alcobendas, una Copa del Mundo”. El joven madrileño, que llega después de afrontar una de las pretemporadas más largas de su carrera, resaltó que está “muy contento” y que se encuentra “con muchas ganas de competir en casa, con toda mi gente”.

Por su parte, la escaladora de velocidad, María Laborda, explicó que esta modalidad es la “más rápida de los Juegos Olímpicos” y que eso “va a ayudar mucho al espectáculo”. Porque, como ella misma ha asegurado “vamos a dar un show increíble”.

Laborda se mostró convencida de que “va a ser una competición muy especial para nosotros" ya que, apuntó “en el caso de la velocidad, es la primera Copa del Mundo que se va a hacer en la historia en España”.