Marbella celebra el Grand Prix de gimnasia rítmica 2026 con las mejores del mundo

El Palacio de Deportes Elena Benítez, en San Pedro de Alcántara (Marbella), acoge del viernes 20 al domingo 22 de marzo el Grand Prix de gimnasia rítmica 2026, una de las citas más importantes del calendario internacional.

Grand Prix Marbella 2026 reúne a treinta participantes de máximo nivel, entre las que destacan la italiana Sofia Raffaeli, subcampeona del mundo y medallista olímpica en París 2022. La transalpina hizo historia al proclamarse campeona del mundo absoluta en Sofía (Bulgaria), logrando además tres oros en aparatos. También estará presente la ucraniana Taisiia Onofriichuk, campeona de Europa absoluta 2025, finalista olímpica en París 2024 y ganadora del Grand Prix Marbella 2025 y del circuito Grand Prix ese mismo año.

La representación española estará asegurada con la participación de Alba Bautista, una de las principales referentes de la gimnasia rítmica nacional y participante de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Gimnasta participante en el Grand Prix Marbella 2025. / Grand Prix Marbella

Programa de competición

El viernes comenzarán los entrenamientos oficiales. El sábado 21 de marzo tendrá lugar la clasificación general del Grand Prix, en la que las gimnastas competirán en los cuatro aparatos. La jornada dará comienzo a las 9.00 horas con el Torneo Nacional de Conjuntos Base Diputación de Málaga y continuará a las 15.00 horas con el Grand Prix internacional de Gimnasia Rítmica de Marbella junto al torneo Internacional de Conjuntos Fundación Unicaja.

El domingo 22 de marzo tendrá lugar la jornada final, que arrancará a las 9.00 horas con el Torneo Internacional Júnior Andalucía Cup y el Torneo Nacional de Conjuntos Absolutos Fundación Unicaja. Por la tarde, a partir de las 15.00 horas, se celebrarán las finales por aparatos del Grand Prix Marbella, el Torneo Internacional de Conjuntos Fundación Unicaja y la gala de clausura.

Organización

Simultáneamente al Grand Prix, se celebran el Torneo Internacional Júnior Andalucía Cup, el de conjuntos base Diputación de Málaga y los nacionales de conjuntos absolutos de la Fundación Unicaja, que reunirán a más de 700 gimnastas de toda España.

Grand Prix Marbella es una de las cuatro sedes europeas y está organizado por la Federación Andaluza de Gimnasia con el patrocinio del Ayuntamiento de Marbella, la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y la Fundación Unicaja, y la colaboración del Consejo Superior de Deportes.

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La competición se puede seguir en directo en el canal de YouTube @GRANDPRIXMARBELLA y los resultados en directo en la APP FAG Online.