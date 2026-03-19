Torremolinos volverá a citarse para hacer deporte solidario por el autismo

Llega el mes de abril y con él el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una condición que en la provincia de Málaga afecta a 20.000 personas. Por ello, Torremolinos prepara diferentes actividades para conmemorarlo, entre las que destaca la Caminata solidaria “Torremolinos TEAcompaña”, que alcanza su tercera edición bajo el lema “Diferentes pasos, el mismo destino”.

Se espera que vecinos y participantes de toda la provincia coloreen de azul las calles en una jornada deportiva, solidaria y familiar. La Semana Santa obliga a retrasar al sábado 11 de abril por la mañana. El recorrido variará respecto a años anteriores, pero mantendrá la esencia de siempre pasando por los espacios céntricos, peatonales y accesibles para personas con movilidad reducida o carritos.

Partcipantes de la segunda edición de Torremolinos TEAcompaño por el autismo. / Asociación TEAcompaño

Dorsales solidarios

Los dorsales solidarios ya están a la venta por cinco euros a través de la plataforma Entradium, con opciones de complementar el donativo con camisetas o pañoletas azules, además de una Fila 0.

La recaudación irá destinada a financiar un proyecto de terapias ocupacionales gratuitas de la Asociación TEAcompaño, valorado en 15.000 euros. El objetivo es ofrecer atención en tres turnos semanales a niños durante el curso escolar, de septiembre a junio.

Recorrido y actividades

La caminata solidaria comenzará con una concentración previa desde las 10.00 horas en la plaza de Andalucía, donde se podrán recoger dorsales y camisetas. La salida será a las 10.30 horas y el itinerario recorrerá la Plaza de la Unión Europa, la calle San Miguel, la avenida Joan Miró o la calle Fernando de Prado, finalizando en el Ayuntamiento con la lectura de un manifiesto y actuaciones.

Posteriormente, la jornada continuará a las 12.30 horas en el Jardín Botánico Molino de Inca, donde se celebrará una convivencia con actividades de sensibilización, barras para comida y bebida, castillos hinchables y juegos inclusivos para todos los niños.

La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos y la fundación “La Caixa”, así como el patrocinio de Aguas de Torremolinos, Martinsa Motor, Caléndula y Café Kuduro. Estos actos se celebran por el Día Mundial del Autismo y pretenden dar visibilidad y proporcionar herramientas para la inclusión de este colectivo.

Calle Azul

La Caminata ha sido presentada esta mañana en el Centro de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja de Torremolinos con la presencia de muchas de las familias que componen la Asociación TEAcompaño. Gloria Manoja, concejala de Bienestar Social y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Torremolinos dijo que: “Se trata de una de las citas más especiales de nuestro calendario municipal. Esperamos que cientos de vecinos y vecinas llenen nuestras calles de azul en una jornada que no sólo será deportiva, también social y humana. Los animamos a todos a demostrar una vez más que Torremolinos trabaja por la inclusión”.

“Para nosotros como familias esta caminata es mucho más que un evento, es un reflejo de lo que somos y de lo que luchamos día a día. Llevamos ya tres años movilizando a nuestro pueblo. Lo recaudado en esta caminata va destinado a impartir terapias gratuitas para nuestros niños con la colaboración técnica de Fundación Autismo Sur”. Y sentenció: “Somos familias que un día decidimos que somos nosotros las que movemos el mundo, y lo vamos a seguir haciendo el próximo 11 de abril”, señaló la presidenta de la Asociación TEAcompaño, Deseada Tejera.

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La organización espera superar la participación de la pasada edición y seguir consolidando esta iniciativa como un referente solidario en la localidad.