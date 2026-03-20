Ernesto Valverde deja el Athletic Club

Ernesto Valverde no continuará en el banquillo del Athletic Club la próxima temporada. Así lo anunció el técnico extremeño en un vídeo difundido por el club de Ibaigane en sus redes sociales. El 'Txingurri' finalizaba contrato este mes de junio y, tras "haber madurado mucho la decisión" ha optado por no seguir en el cargo.

El míster de los rojiblancos, censurado este curso por el rendimiento del equipo, reconoce que el plan de dejar el Athletic no viene de ahora, sino que es algo que llevaba tiempo pensando. "Es una decisión que he madurado con el tiempo y desde hace tiempo. También está hablado con el club", admite Valverde en el mensaje a los socios y aficionados leones.

Urge un nuevo proyecto

Como decíamos, el preparador encaraba los últimos meses de vínculo contractual y los intentos de Jon Uriarte, presidente 'athleticzale', por firmar su renovación han sido en vano. Es año de elecciones al Palacio de Ibaigane, si se presenta alguna candidatura de oposición a Uriarte, y el máximo mandatario tendrá ahora la difícil tarea de encontrar un relevo de garantías que asuma las riendas del primer equipo. En los últimos meses han ido saliendo varios nombres a la palestra -Sarabia, Iraola, Iñigo Pérez, Bielsa-, pero de momento no se han entablado conversaciones oficiales con ninguno de ellos.

Valverde dejará el equipo al final de temporada, aunque, hasta entonces, al Athletic le quedan algunos retos por conseguir. Descartado en todos los trofeos y con la meta de la permanencia prácticamente conseguida -objetivo que puso el mismo Uriarte-, los leones lucharán por meterse en la zona europea en estas últimas diez jornadas, muy pendientes si se amplían las plazas que darán derecho a torneo continental. "Recordad que nos quedan diez partidos de liga importantes, empezando este domingo con el Betis. Diez partidos en los que tenemos mucho que ganar, donde lo vamos a dar todo. Indudablemnte, si estamos todos juntos podemos conseguir nuestros objetivos", apuntaba el 'Txingurri'.

Un año para olvidar

La temporada de los leones ha sido del todo decepcionante. En un curso que se antojaba como ilusionante en el Botxo, el equipo no ha respondido a las expectativas y finalizará el año con un objetivo de mínimos: luchar por entrar en la Europa o Conference League.

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Ernesto Valverde ha sido objeto de muchas críticas, especialmente tras prácticamente tirar la Supercopa y después de quedar eliminados a las primeras de cambio de la Champions League. El propio entrenador dio a entender con algunas de sus alineaciones que la máxima competición continental no era el objetivo del equipo. Los futbolistas y sus continuas lesiones tampoco han ayudado al preparador, que no ha podido contar en gran parte de la campaña con jugadores determinantes como Laporte, Oihan Sancet o Nico Williams, quien debería liderar este ambicioso proyecto que, finalmente, se lleva a Valverde por delante.