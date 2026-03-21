Balonmano
El Costa del Sol gana en un final apretado en Carranque (26-24)
El equipo malagueño superó al KH-7 BM Granollers en los instantes finales para alzarse al tercer puesto de la Liga Guerreras Iberdrola
La Opinión
El Costa del Sol Málaga ahora mismo levita, es un momento muy dulce. Siete victorias seguidas son suficiente aval para las ‘panteras’, que tuvieron que trabajar la última en casa. Carranque lució buenas galas para empujar al equipo malagueño a imponerse al KH-7 BM Granollers (26-24) en un partido donde hubo que remar hasta el final.
Premio suculento y de mucho valor son los dos puntos que ayudan a comprimir aún más la cima de la Liga Guerreras Iberdrola tras la derrota del Rocasa Gran Canaria en Elda. Tercer puesto, pero más cerca ya del primero.
El conjunto de Robert Cuesta se plantaba serio en el Pérez Canca, apoyado en Marta Mera. Exhibición en la primera mitad de la portera, que se hacía gigante bajo los tres palos. Nueve intervenciones marcaban de manera inevitable el duelo. De salida el 3-5 hacía presagiar que había que bajar al barro para sumar otra alegría. Las catalanas se mostraban sólidas y pasaban los minutos con el mando (6-8) en el marcador. Ahí se daría un break clave. Se pasaba directamente al 12-8 al descanso, en un golpe demoledor y definitivo. Bárbara Piñeira, Sole López y Joana Resende se repartían el protagonismo.
Parecía la pista de despegue del equipo de Suso Gallardo, pero era una sensación equivocada. No se cerró y el KH-7 BM Granollers no dejó de pelear. Tanto que en un pestañeo el marcador lucía un 17-16. Desde ahí, un constante intercambio de golpes hasta que las malagueñas conseguían algo de continuidad. Aparecía Estela Doiro para poner el 24-20. Se sufriría hasta el 25-24 del último minuto, aunque habría temple para echarle el lazo en el momento decisivo. Una victoria de quilates para continuar volando más alto de la Liga Guerreras Iberdrola.
Ahora aparece la EHF European Cup en el camino del Costa del Sol Málaga.
- Promueven un monumento a La Desbandá en el Campus de Teatinos de Málaga
- La Ciudad de la Justicia de Málaga llega a su límite: la Junta propone ampliarla con una torre de ocho plantas
- Renfe estudia dos soluciones para el AVE Málaga-Madrid tras el corte en Álora
- El Málaga CF presenta con IlloJuan la nueva camiseta retro: diseño y fecha de compra
- Cádiz CF - Málaga CF: horario y dónde ver por televisión el partido del JP Financial Estadio
- Polémica en las redes sociales por la camiseta retro del Málaga CF
- Degustación gratuita de guiso y música en directo: así es el Día de la Tagarnina en Villanueva del Rosario, que se celebra este sábado
- Trabajadores de saneamiento en Málaga inician una huelga de hambre tras 49 días de paro