El Costa del Sol gana en un final apretado en Carranque (26-24)

El Costa del Sol Málaga ahora mismo levita, es un momento muy dulce. Siete victorias seguidas son suficiente aval para las ‘panteras’, que tuvieron que trabajar la última en casa. Carranque lució buenas galas para empujar al equipo malagueño a imponerse al KH-7 BM Granollers (26-24) en un partido donde hubo que remar hasta el final.

Premio suculento y de mucho valor son los dos puntos que ayudan a comprimir aún más la cima de la Liga Guerreras Iberdrola tras la derrota del Rocasa Gran Canaria en Elda. Tercer puesto, pero más cerca ya del primero.

El conjunto de Robert Cuesta se plantaba serio en el Pérez Canca, apoyado en Marta Mera. Exhibición en la primera mitad de la portera, que se hacía gigante bajo los tres palos. Nueve intervenciones marcaban de manera inevitable el duelo. De salida el 3-5 hacía presagiar que había que bajar al barro para sumar otra alegría. Las catalanas se mostraban sólidas y pasaban los minutos con el mando (6-8) en el marcador. Ahí se daría un break clave. Se pasaba directamente al 12-8 al descanso, en un golpe demoledor y definitivo. Bárbara Piñeira, Sole López y Joana Resende se repartían el protagonismo.

Parecía la pista de despegue del equipo de Suso Gallardo, pero era una sensación equivocada. No se cerró y el KH-7 BM Granollers no dejó de pelear. Tanto que en un pestañeo el marcador lucía un 17-16. Desde ahí, un constante intercambio de golpes hasta que las malagueñas conseguían algo de continuidad. Aparecía Estela Doiro para poner el 24-20. Se sufriría hasta el 25-24 del último minuto, aunque habría temple para echarle el lazo en el momento decisivo. Una victoria de quilates para continuar volando más alto de la Liga Guerreras Iberdrola.

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