Pellegrini echa el balón al suelo

Manuel Pellegrini echa siempre el balón al suelo como el mejor antídoto contra las ciclotimias béticas, con dosis elevadas de experiencia y hasta de estoicismo cuando vienen torcidas y cuando los resultados invitan a que se desaten las euforias como el 4-0 de este jueves ante el Panathinaikos griego.

Ni tan malos, ni tan buenos. Decía el chileno, cuando pintaban bastos y le salían detractores y ‘técnicos’ alternativos por todos los portales y redes, que el Betis iba quinto y estaba en octavos de Liga Europa y era tal que así, tanto como que sigue quinto y ha pasado a cuartos tras superar un 1-0 en la ida del Olímpico de Atenas.

No obstante, sí llegaba el Betis a La Cartuja con una necesidad imperiosa tanto de remontar como de darle la vuelta a un ambiente exterior enrarecido después de cinco partidos sin ganar entre la competición doméstica y la europea.

De ellos, había hecho especial merma anímica la remontada hasta el empate en el derbi ante el Sevilla después de ir ganando por dos goles de ventaja, pero Pellegrini, estrafalariamente cuestionado desde algunos sectores del beticismo, nunca se salió de un guión avalado por cuarenta años de experiencia en los banquillos.

San Lorenzo, River, Real Madrid, West Ham, Manchester City, Villarreal o Málaga CF son hitos de una trayectoria como para no ponerse nervioso. Y de ello dan fe las sucesivas comparecencias de un técnico que ha metido al Betis por primera vez en su historia en unos cuartos de la Liga Europa en su sexto año en el club de Heliópolis, con el que tiene contrato hasta junio de 2027.

En vísperas del duelo liguero ante el Celta en la última jornada, el técnico santiaguino dijo que era «un partido importante, no decisivo porque quedarían aún treinta puntos más» y que, en caso de ganar, «sería un avance, no determinante, pero sí importante»: ilustrativo de una manera de pelear contra el ‘ruido’.

Sabedor, como Luis Aragonés, de que lo importante es llegar colocados al tramo final por los objetivos, el entrenador chileno tampoco se dejó llevar por la euforia de los sesenta mil béticos que se dieron cita en La Cartuja en la goleada ante el conjunto ateniense y, como suele decir, bajó el balón al piso de la realidad.

En este sentido, consideró que su equipo «tiene que tener muy clara la película y es que tiene que jugar los cuartos de final contra el Sporting de Braga a ida y vuelta» y que «no va a ser un rival fácil», tan ilustrativo como cuando pintaban bastos al afirmar que lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo.

Antes de medirse al Panathinaikos, Pellegrini había mantenido que no se puede conseguir el segundo gol antes que el primero y, después de apabullar al conjunto de El Pireo, más de lo mismo: «estar pensando en finales cuando todavía faltan etapas importantes contra equipos difíciles no es la manera correcta».

Manuel Pellegrini no se sale del guion porque es el que, según mantiene, es el que le lleva a los objetivos y, en su caso, le avalan seis clasificaciones europeas consecutivas, un título de Copa del Rey y la final de la Liga Conferencia de la pasada campaña perdida ante el Chelsea en Breslavia.

El chileno insiste en que no se puede dejar de lado LaLiga para demostrar «a través del juego» que «el equipo tiene potencial para llegar lo más lejos posible: sin dejar de lado LaLiga, vamos quintos y eso permite llegar a Europa la próxima temporada, veremos si a Champions», consideró.

Tampoco se deja epatar por tanto técnico sobrevenido y, como veterano de mil batallas, no se baja de que los sistemas de tantas permutaciones o variaciones como dan el 4, el 3, el 5 o el 2, no son nada sin «los rendimientos individuales», su frase para coincidir con gente como Menotti o Cruyff: sin futbolistas no hay sistemas que valgan.

Hasta la ida de los cuartos de Liga Europa ante el Sporting de Braga el próximo 8 de abril, el Betis de Pellegrini visitará al Athletic de Bilbao el próximo domingo y recibirá al Espanyol tres días antes del duelo en tierras portuguesas para consolidar la quinta plaza en la que se encuentra con 44 puntos separado por tres del Celta.

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Esa posición podría dar derecho a jugar la próxima Liga de Campeones en función de los coeficientes de las diferentes competiciones europeas, aunque Pellegrini tira de su ‘Catón’ futbolero y no se apea de que ahí se llega a través de rendimientos individuales y de LaLiga: el balón al suelo.