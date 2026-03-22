Liga Femenina Endesa
El CAB Estepona regresa de Vizcaya con un gran triunfo (76-81)
Las costasoleñas ganan a domicilio con Sika Kone y MEli Gretter estelares y logran sacudirse las dos derrotas cosechadas este curso frente a Lointek Gernika Bizkaia
La Opinión
El Ingeniería Ambiental CAB Estepona suma y sigue. Esta vez logró imponerse a domicilio, por 76-81, a un Lointek Gernika Bizkaia que había resultado vencedor en sus dos partidos del presente curso. Primero en pretemporada, en La Lobilla, y luego en el Pineda, en el encuentro de la primera vuelta. En tierras vascas fueron esta vez decisivas Sika Kone y Meli Gretter, ambas con un rendimiento simplemente estelar.
La pista de Maloste fue testigo este domingo de la primera victoria costasoleña ante las vascas, en un duelo de la parte baja de la clasificación marcado por el gran acierto visitante en el primer cuarto y la capacidad de encontrar ventajas después de que las locales empataran el partido, tras ir hasta por 20 abajo. Así colocan las malagueñas la décima victoria liguera en su casillero, con dos de ventaja sobre el descenso y a la misma distancia del séptimo puesto.
Inicio favorable
De inicio ya se vieron las intenciones del CAB Estepona, con un 0-5 al que siguió otro parcial favorable (6-14). Ceci Muhate sería la encargada de poner por primera vez la decena de puntos de diferencia (8-18), antes de que Lucas Fernández tuviera que parar el partido aún con cuatro minutos por jugar.
La racha de acierto no se detenía, hasta lograr Madinson Conner un triple que establecía un demoledor 10-30. El primer cuarto lo recompuso ligeramente Ángela Salvadores, con una canasta y adicional (13-30). Reaccionó desde ahí el Lointek Gernika Bizkaia, con un parcial al que puso punto de inflexión un nuevo triple de Ortega (26-44). Era el tercero para ella, a modo de balón de oxígeno con algo más de dos minutos y medio para el descanso.
Entretiempo
La conexión Meli Gretter-Kone ponía el luminoso de Maloste en 28-47, obligando al técnico local a parar de nuevo el partido, con 90 segundos antes del descanso. La maliense ya firmaba 15 puntos y 10 rebotes, mientras que la argentina tenía ya en su haber 13 asistencias. Al entretiempo, 33-47, con cinco puntos seguidos para el cuadro local y así ganar el segundo parcial.
El paso por vestuarios trajo un parcial para bajar a dos dígitos la diferencia favorable a las esteponeras. Y aunque asomaban las visitantes, el nuevo cuarto terminó con 51-62 y todo abierto. De hecho, el parcial definitivo comenzó con un inesperado 13-2 para igualar a 64 el electrónico.
Tiros libres
Pero ahí se consolidó Kone, imparable cerca del aro, erigiéndose como el claro faro para las esteponeras. Las vascas tuvieron con 74-75 bola para ponerse primera vez por delante, pero erraron y, a base de tiros libres, la maliense estiró la diferencia hasta conseguir cerrar con 76-81 este intenso duelo.
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