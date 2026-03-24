Ni Alcaraz ni Davidovich: el español que resiste en Miami

Miami está siendo el torneo de las sorpresas. La más llamativa fue la derrota de Carlos Alcaraz en tercera ronda, superado por un excelente Sebastian Korda y lastrado por su físico. No solo ha caído el número uno, sino prácticamente todos los miembros del 'top ten', excepto Sinner, Zverev y Fritz. En esta semana tan alocada, otro español ha aprovechado la oportunidad.

Ese es Martín Landaluce. Madrileño, 20 años y en la posición 151 del ranking. El joven tenista ha alcanzado su mejor resultado en un Masters 1000, como son los octavos de final, y sueña con aprovechar una oportunidad de oro para avanzar rondas y ganar puntos. Su última victoria ante un coloso como Karen Khachanov lo sitúa en el radar de jugadores a tener en cuenta.

Landaluce es un gran compañero de Rafa Jódar, ya que ambos son de la misma ciudad y Club de Tenis. Dos tenistas que han tenido una participación de mérito en las condiciones de Florida, que parece que les van como anillo al dedo. Y es que esa es una de las características de la nueva generación: saben jugar y mucho sobre pista dura.

"Nos conocemos desde los ocho años porque él también es del Chamartín. Hemos jugado toda la vida. Nuestro último partido antes de Jeddah fue con 15. Tuvimos seis años en los que competimos muchísimo en finales. Rafa me ganó varias veces. Podemos compartir torneos y revivir esa rivalidad que hubo en su día", comentó en una entrevista a 'MARCA'.

Landaluce y Jódar, en Jeddah / @fedetenismadrid

El madrileño ha pasado por encima de dos jugadores que forman parte del 'top 20' del ranking ATP. Como hemos dicho antes, uno es Karen Khachanov, mientras que el otro es el italoargentino Luciano Darderi. Este martes afronta los octavos contra el verdugo de Carlos Alcaraz (Sebastian Korda), por lo que no será tarea sencilla alcanzar la siguiente ronda.

¿Posible asalto al top 100?

La subida de Martín en el ranking es espectacular. Solo con haber llegado a octavos, se situará en la posición número 123 del mundo. Pero eso no es todo. Y es que si gana a Korda este martes, estaría rozando el 'top 100'. En caso de hacerlo, lograría la mejor posición de su carrera, que ahora mismo está estipulada en el número 110.

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Landaluce tiene actualmente fijada su base en la Rafa Nadal Academy, ya que lleva tres años viviendo en Manacor. Allí ha tenido la oportunidad de compartir entrenamientos con Rafa Nadal, antes de que este último decidiera colgar la raqueta. Además, Albert Molina, actual agente de Carlos Alcaraz, también trabaja con él, juntamente con su hermana Alejandra Landaluce. El tenis español sigue representado en el torneo de Miami, gracias a la increíble semana de Martín Landaluce. El joven madrileño buscará los cuartos de final y, con ello, dar un golpe sobre la mesa.