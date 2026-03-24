El Madrid doblega al Hapoel de Tel Aviv y asalta el tercer puesto de la Euroliga

El Real Madrid superó al Hapoel Tel Aviv por 92-83 en el duelo de la jornada 33 de la Euroliga disputado en el Movistar Arena a puerta cerrada y asaltó la tercera plaza continental, acercando el factor cancha de cara a los 'play-off'.

Era un día marcado en rojo en el calendario. Dos equipos luchando por definir las plazas del top 4 de la Euroliga, con los de Scariolo, mejor equipo de la competición como local, sin público en las gradas, una vez más, como ante el Maccabi Tel Aviv, por la crisis geopolítica actual, ante uno de los debutantes y grandes sorpresas en esta edición.

Una muy buena primera parte en defensa y un gran 5/8 en triples en el tercer cuarto permitieron a los blancos su decimosexta victoria en el Movistar Arena, a falta sólo de cinco jornadas para el final de la fase regular. En otro partido coral, Hezonja fue el más destacado con un doble-doble, 15 puntos y 10 rebotes, para 23 de valoración.

El Madrid puso la directa al inicio gracias a la inspiración de Facu Campazzo, autor de 10 puntos consecutivos. El argentino acertó desde fuera y percutió para dentro. Por el camino, consiguió sacar dos tempranas personales del pívot Dan Oturu, el mejor de los israelíes en los cinco primeros minutos, 15-10 (min.5).

Sin noticias de Micic, el Hapoel cedió el balón y el protagonismo en ataque a Elijah Bryant, que impulsó a los suyos con siete puntos. Ante la poca amenaza del 6,75 de los visitantes (0/4), el Madrid se cerró atrás y estuvo atento en ayudas para acabar con muy buenas sensaciones el primer cuarto, 24-19 (min.10).

La movilidad en balón de Gabriel Deck construyó la mayoría de puntos de la segunda unidad de Scariolo, que encontró muchos de sus puntos al poste o en situaciones de finalización cerca del aro. Sin Bryant ni Micic y con Antonio Blakeney aún perezoso, los israelíes no conseguían rentabilizar acciones de uno contra uno, 36-28 (min.15).

El Madrid alcanzó su máxima de 13 puntos después de un triple a tablero marca de la casa de Llull y una penetración de Maledon, pero Chris Jones asumió galones en el cuadro de Itoudis y rebajó la euforia con cinco puntos seguidos, dejando la diferencia en 10 al descanso tras otro breve intercambio de canastas, 45-35 (min.20).

El paso por vestuarios no mejoró la actuación de un errático Micic, que tras dos pérdidas de balón consiguió su primer triple al quinto intento. Para entonces, Abalde y Hezonja, por partida doble, ya habían facturado desde el 6,75, 57-41 (min.24).

El banquillo 'merengue' animó el duelo ante la falta de seguidores en las gradas y celebró cada acción defensiva del equipo, así como de manera irónica el primer acierto perimetral de Okeke (1/5). Pese a los 18 puntos de diferencia (63-45), el Hapoel no desistió y siguió enganchado al partido gracias a un colosal Jones, con nueve puntos en este tiempo, dejando todo abierto para el último cuarto, 71-60 (min.30).

El conjunto visitante se metió en problemas de falta muy rápido y quedó en situación de bonus cuando tan sólo había transcurrido minuto y medio. Esta circunstancia permitió al Madrid volver a su máxima renta (78-60) desde el tiro libre y mover el balón con mayor soltura en ataque.

La buena defensa liberó por completo a los de Scariolo, que consiguieron correr y cargaron el rebote ofensivo ante un Itoudis que pareció entregar las armas a falta de seis minutos para el final con la retirada de Micic y Blakeney, y con la entrada de Yan Madar y Bar Timor, inéditos hasta entonces, 84-62 (min.34).

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Los últimos seis minutos fueron puro trámite, en un Madrid que disfrutó de una nueva victoria en casa y asegurando el 'average' ante otro rival directo en la lucha por uno de los mejores cuatro puestos de la tabla, 92-83.