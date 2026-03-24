Gimnasia rítmica
Ucrania y España brillan en el Grand Prix de gimnasia rítmica de Marbella
Taisiia Onofriichuk se impuso en individuales y la selección española ganó en conjuntos en un torneo de alto nivel internacional
Álvaro Borrego
La ucraniana Taisiia Onofriichuk se proclamó vencedora de la clasificación general del Torneo Internacional Grand Prix ‘Ciudad de Marbella’, en una competición que reunió a 30 gimnastas de máximo nivel mundial. La plata fue para la uzbeka Takhmina Ikromova, mientras que la polaca Liliana Lewinska completó el podio tras un torneo muy disputado.
En la categoría de conjuntos, la selección española, actual campeona de Europa, se alzó con el oro en la final internacional, seguida con la plata para Italia y el bronce para Ucrania.
Marbella, epicentro de la gimnasia rítmica
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, destacó la relevancia del evento para la ciudad: “Nuestro interés por la gimnasia rítmica viene de muy atrás y con este torneo internacional acercamos a estrellas que solo se pueden ver en mundiales y olimpiadas al pabellón Elena Benítez en San Pedro de Alcántara”.
Por su parte, Jesús Carballo, el presidente de la Federación Española de Gimnasia, argumentó: “Grand Prix es el pistoletazo de salida de las competiciones internacionales y para la selección española, una primera oportunidad de competir con grandes selecciones, arropada por su público. Algo muy positivo de cara al horizonte de Los Ángeles 2028 porque ya empezamos con procesos de clasificación”
Inés Bergua, capitana de la selección española de gimnasia rítmica, también subrayó la importancia de este evento: “Empezar aquí la temporada nos da mucha fuerza porque tenemos el calor de nuestra gente, que nos hace falta, porque vamos con unos ejercicios muy ambiciosos”.
Un evento internacional
De forma paralela, también se celebró el Torneo Nacional de Conjuntos Base 'Diputación de Málaga' y el Torneo Internacional Júnior 'Andalucía Cup'. El evento reunió a más de 700 gimnastas de toda España.
El Grand Prix forma parte de un prestigioso circuito internacional con sedes en ciudades como París (Francia), Brno (República Checa), Holon (Israel) o Tartu (Estonia). Marbella se ha convertido un año más en la sede de España.
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