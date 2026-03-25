Merche Castellanos seguirá defendiendo la portería del Costa del Sol hasta 2027

El Costa del Sol Málaga vive los instantes previos a un momento importante de la temporada, con el billete encima de la mesa en Carranque para volver a unas semifinales de la EHF European Cup. Antes, de manera paralela, ya tiene muy avanzada la construcción de la plantilla que pondrá las caras al proyecto 26/27.

Con varias jugadoras bajo contrato (Sole López, Espe López, Estitxu Berasategi, Maider Barros y Nicxon Clabel) se comenzó el desafío de atar a la columna vertebral. Martu Romero estampó su continuidad y ahora el club comunica que ha llegado a un acuerdo con Merche Castellanos.

Así, el conjunto de Suso Gallardo se asegura la continuidad de uno de sus rostros más reconocibles. A sus 37 años es un buque insignia dentro y fuera de la pista para el equipo malagueño. La manchega renueva hasta el 2027 y cumplirá su séptima temporada de blanco y negro.

Noticias relacionadas

De largo ya es el lugar donde más tiempo ha permanecido en su extensa y brillante carrera. Más de 200 partidos bajo palos con el Costa del Sol Málaga, donde ha seguido dándole brillo a su palmarés. Un curso más siendo uno de los pilares de las panteras.