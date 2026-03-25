Silvia Arderius se despide del Costa del Sol Málaga y marca el final de una era en el balonmano malagueño

El pasado 5 de febrero ya se avanzó desde La Opinión que Silvia Arderius e Isa Medeiros, dos de las jugadoras más importantes en la historia reciente del Balonmano Costa del Sol Málaga, tenían las horas contadas en el club presidido por Pepa Moreno y entrenado por Suso Gallardo. Una doble salida que sorprendió a parte de la afición, pero que ya es una realidad, al menos en uno de los casos.

El club hizo oficial este miércoles que Silvia Arderius no continuará en la plantilla de cara a la temporada 2026/2027. La entidad comunicó el final de la etapa de la madrileña tras varios años marcados por el éxito, destacando su papel como una de las jugadoras clave de este ciclo. Seis temporadas después de su llegada, con cerca de 200 partidos disputados y más de 500 goles, se pone fin a una trayectoria brillante.

Cartel de despedida de Silvia Arderius "Magic". / La Opinión

De Bera Bera a liderar una era dorada

La central llegó en 2020 procedente del Super Amara Bera Bera, ya con una carrera consolidada, y en Málaga terminó de convertirse en una de las grandes figuras del balonmano nacional. Durante su etapa en el Costa del Sol, el equipo logró cinco títulos destacados, entre ellos la Liga Guerreras Iberdrola (2023), dos Copas de la Reina (2020 y 2022), una EHF European Cup (2021) y una Supercopa de España (2020).

Además, el conjunto malagueño rozó nuevos éxitos con subcampeonatos europeos y nacionales, incluyendo una final de la EHF European Cup en 2022, que dejó un récord de asistencia en el Martín Carpena. En este periodo también se alcanzó el hito de disputar la fase de grupos de la EHF European League.

El adiós a una etapa irrepetible

A nivel individual, Arderius fue reconocida como MVP de la competición española y tuvo presencia con la selección en Europeos, Mundiales y en los Juegos Olímpicos de París.

El club ha querido despedirse de su jugadora con estas palabras: "Le agradecemos su compromiso, sentimiento, sacrificio, entrega y su encomiable ayuda en todos estos años para hacer grande al club y le deseamos la mejor de las suertes en lo profesional y en lo personal en su nuevo equipo. ¡Siempre 'pantera'!".

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Una vez que ya se ha anunciado la marcha de Silvia Arderius, es cuestión de días que se haga oficial también que Isa Medeiros sigue los mismos pasos que la central madrileña. La extremo zurda brasileña también dejará el club al final de la temporada poniendo punto y final a una etapa gloriosa de títulos y de buen balonmano en el club malagueño.