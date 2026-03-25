Tiger Woods vuelve a competir, pierde y toma distancia sobre su participación en el Masters

Tiger Woods volvió al escaparate en el peculiar torneo TGL la pasada madrugada. Golf tecnológico, se le llama. Golpear contra una pantalla en un simulador y luego cerrar el hoyo en directo, en un green construido en un pabellón. El estadounidense, que la última vez que compitió fue en este mismo torneo hace 13 meses, ejecutó solo nueve golpes en total, cuatro de los cuales fueron putts. Un par de potentes swings, un golpe de wedge que se le fue demasiado lejos y erró un putt corto que condenó a su equipo.

Acusó Tiger la falta de ritmo. Y desde luego le preparó poco para las exigencias del Masters de Augusta, que empieza en un par de semanas. El campeón de 15 'majors' pareció dejar la puerta abierta hace unos días a inscribirse, pese a que no compite en un torneo de PGA desde el Abierto Británico de 2024. Pero ayer, después de cerrar la jornada del campeonato TGL, pareció echar agua al vino.

"Me encanta el torneo"

"Este cuerpo ya no se recupera como cuando tenía 24 o 25 años. Eso no significa que no lo esté intentando. Llevo tiempo intentándolo. He tenido un par de lesiones graves en los últimos años con las que he tenido que lidiar y me ha llevado tiempo… Quiero jugar. Me encanta el torneo. Me encanta estar allí [en Augusta] desde que tenía 19 años. Ha significado mucho para mí y mi familia a lo largo de los años".

Woods se sometió a una cirugía del tendón de Aquiles en marzo y a una cirugía de reemplazo de disco L4-L5 en octubre. Malos precedentes para resistir cuatro días de competición durante unas cinco horas, caminando por el exigente campo de Augusta. Ayer se divirtió pese a perder.

“Me siento bien físicamente. Fue interesante, aunque normalmente uno tiene más ritmo cuando juega una ronda normal de golf, golpeando la bola. Aquí siento como si me congelaran un poco a veces… Es un ritmo diferente. Es como cuando juegas la Ryder Cup o la Presidents Cup y juegas en foursomes. En algunos partidos no embocas un putt durante 10 u 11 hoyos y de repente tienes que meter uno de un metro. Así es como se siente aquí. Pero me encanta competir. De verdad. Este es un paso, un buen paso", señaló.