El Costa del Sol Málaga de balonmano busca las semifinales de la EHF European Cup en Carranque (19:00)

El Costa del Sol Málaga afronta uno de los momentos clave de la temporada con el objetivo de meterse en las semifinales de la EHF European Cup. El conjunto malagueño se medirá al Hazena Kynzvart en una eliminatoria de cuartos de final que se disputará íntegramente en Carranque, con el primer partido este viernes a las 19:00 horas.

Cuenta atrás finalizada para un equipo que vuelve a situarse ante uno de esos retos que marcan el curso. La ambición es clara tras quedarse a las puertas el año pasado y el deseo de regresar a las semifinales vuelve a estar muy presente en el vestuario.

Un reto europeo con buenas sensaciones

“Había muchas ganas, el club ha hecho un gran esfuerzo para jugar los dos partidos en casa. Buscamos cerrar un marzo perfecto, llevamos una dinámica de juego y de resultados muy, muy positiva. Está claro que este es uno de los objetivos marcados en rojo”, asegura Suso Gallardo en la previa.

El técnico incide en el momento del equipo: “No da goles ni victorias, pero sí unas sensaciones muy positivas de cara a afrontar una eliminatoria tan importante. Pese a las bajas llegamos en un gran momento de juego, los resultados lo avalan”.

Las checas jugaron este miércoles, empataron en casa ante el tercero, en la Liga MOL, donde marchan segundas. En Europa vienen mostrando fiabilidad en los cursos recientes ”Llegaron a semifinales el año pasado, han cambiado pocas jugadoras. Juegan muy rápido, con transiciones, mucho uno contra uno y lanzamiento exterior”, explica el técnico.

Carranque, clave para el pase

El Costa del Sol Málaga buscará apoyarse en su defensa y en el ambiente del Pérez Canca para encarrilar la eliminatoria. «Tendremos que estar pendiente, sobre todo, de ese repliegue para que no puedan correr. Si hemos crecido en estos dos meses es desde atrás, confiando en el sistema defensivo y en la portería», explica Gallardo.

Carranque tiene que ser el factor diferencial, con atmósferas grandes: "Tiene que notarse en los momentos no tan buenos para que saquen lo mejor de nosotras. En los últimos partidos los estamos notando cada vez más ".

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El equipo no podrá contar con Maider Barros, Nicxon Clabel y Bárbara Vela por lesión, mientras que entra en la convocatoria la canterana Martina Villalva. Un fin de semana decisivo para las panteras, que quieren dar un paso más en Europa y colocarse entre los cuatro mejores de la competición.