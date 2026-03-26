La Diputación de Málaga clausura su XXIV Circuito Provincial de Orientación con más de 3.000 participantes

La Diputación de Málaga clausuró su XXIV Circuito Provincial de Orientación, que se ha celebrado de enero a diciembre con más de 3.000 participantes. La gala se celebró en el Auditorio Edgar Neville con 400 asistentes entre los ganadores del circuito y sus familiares y acompañantes, representantes municipales de los ayuntamientos participantes y responsables de clubes de orientación.

El XXIV Circuito Provincial de Orientación se ha celebrado durante todo el año 2025, de enero a diciembre, con 18 pruebas en los municipios de Villanueva de Tapia, Istán, Ronda, Estepona, Mijas, Villanueva del Rosario, Colmenar, Cañete La Real, Campillos, Árchez, Casabermeja, Vélez-Málaga, Torrox, Humilladero, Villanueva de la Concepción, Rincón de la Victoria, Canillas del Aceituno y Algarrobo. En total, han participado 3.224 deportistas.

Presentación de la gala del XXIV Circuito Provincial de Orientación / Diputación Provincial de Málaga

Crece la participación femenina y juvenil

La participación femenina se sitúa alrededor del 44%, lo que supone un aumento del 3% respecto a 2024, consolidándose como el segundo circuito con mayor presencia de mujeres tras el de natación. Además, el 60% de los participantes tienen menos de 18 años, también se destaca la alta implicación en la categoría familiar, en la que pueden participar hasta cinco miembros de una misma familia.

Una experiencia deportiva para todos

El circuito combina la competición con el fomento de hábitos saludables y la práctica de deporte al aire libre, ofreciendo a los participantes la oportunidad de disfrutar de entornos naturales únicos de la provincia. A lo largo de las pruebas se dan cita familias completas, desde niños hasta personas mayores, así como grupos de amigos e incluso participantes con sus mascotas, en un ambiente accesible y participativo.

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Además de los premios a los ganadores de cada categoría, también se han entregado reconocimientos especiales a personas y pruebas destacadas por su contribución al desarrollo de este deporte. Entre ellos, Elena Nabil Abderrahaman por la puesta en marcha de la Escuela Malagueña de Orientación, Verónica Rodríguez Brome por sus resultados deportivos y Juan Emilio Montero Sánchez por su trayectoria y dedicación, así como la prueba de Colmenar por su impulso entre las personas de mayor edad.