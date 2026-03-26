Salado recibe a Carmen Aguilar tras batir el récord de España en la carrera 'Backyard Ultra'

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recibido a la atleta malagueña Carmen Aguilar, tras batir el récord de España en la modalidad de 'Backyard Ultra'. La atleta está especializada en carreras de Ultra Trail, concretamente en la modalidad ‘Backyard Ultra’, y ostenta el récord de España femenino en este tipo de pruebas.

Recepción de Francisco Salado a Carmen Aguilar tras batir el récord de España. / Diputación Provincial de Málaga

Una prueba de resistencia extrema

En una carrera "Backyard Ultra" los atletas deben completar un recorrido de 6,7 kilómetros cada hora y de manera ilimitada. Si terminan antes de la hora, descansan el tiempo restante; si no inician la siguiente vuelta al sonar la campana, quedan eliminados. Gana el último deportista (sin distinción de género) que queda en pie, es decir, quien más vueltas haya completado.

Carmen Aguilar, natural de Málaga capital aunque residente en Totalán, logró el pasado mes de febrero mejorar el récord existente hasta la fecha de 35 vueltas (234,5 kilómetros) al alcanzar las 46 vueltas, lo que supone un total de 308,2 kilómetros. Esta hazaña la realizó en un recorrido de montaña a lo largo de casi dos días completos, sumando 46 horas sin apenas descanso entre vueltas.

En su etapa como atleta de trail llegó a representar a la selección andaluza en los campeonatos de España, consolidando una trayectoria destacada en el ámbito del ultra fondo. Actualmente, sus retos se centran en seguir compitiendo al máximo nivel y mejorar sus registros en próximas competiciones.

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Camino hacia el Mundial

Salado ha felicitado a la atleta por su reciente éxito y le ha deseado mucha suerte en su próximo gran objetivo: ser convocada para el Mundial por selecciones de este año, al que acudirán los quince mejores del país. Actualmente, Carmen Aguilar ocupa la decimoséptima posición del ranking nacional y es la primera mujer clasificada, aunque, al no existir distinción de género, necesitará mejorar su marca o que se produzcan bajas en la lista para lograr su clasificación.