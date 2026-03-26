La XXXII edición del Triatlón de Torre del Mar se celebrará el 12 de abril con nuevo formato

Torre del Mar acogerá el próximo 12 de abril la XXXII edición de su tradicional triatlón, una de las competiciones más veteranas y consolidadas de Andalucía. Tras más de tres décadas de historia, el evento se reafirma como una cita clave tanto en el calendario deportivo como en la promoción turística del municipio, en una jornada que reunirá a deportistas, familiares, vecinos y visitantes en torno a un evento ya emblemático en el litoral veleño.

La prueba ha sido presentada por el primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga y de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, el concejal de Deportes, Manuel Gutiérrez y el director general del triatlón, Guille Hervás, quienes han destacado la importancia de esta cita para el municipio y su consolidación dentro del calendario andaluz.

Cártel de presentación de la XXXII edición del triatlón de Torre del Mar. / La Opinión

Un evento consolidado con impulso renovado

La nueva edición llega con un formato actualizado que busca mejorar la experiencia de los participantes y hacer la competición más dinámica. Además, se espera una amplia participación de deportistas y visitantes, lo que contribuirá al ambiente festivo y deportivo en el litoral veleño.

Desde el Ayuntamiento destacan el impacto positivo de este tipo de eventos, tanto en la economía local como en la proyección turística, al atraer a numerosos visitantes durante el fin de semana.

Garantías organizativas y seguridad

Tras los inconvenientes surgidos en la pasada edición, la organización ha confirmado que este año la prueba cuenta con todos los permisos y autorizaciones necesarios. La seguridad se sitúa como uno de los pilares fundamentales del evento, que se desarrollará con total normalidad.

El recorrido volverá a aprovechar espacios emblemáticos de Torre del Mar, como el paseo marítimo y el entorno litoral, lo que convierte la competición en una cita muy atractiva tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo

Dos distancias y un recorrido atractivo

El triatlón se desarrollará en tres segmentos consecutivos: natación en el mar frente al litoral, ciclismo con recorridos hacia Cajiz o Iznate según la modalidad, y carrera a pie por el Paseo de Levante.

Los participantes deberán completar cada disciplina sin detener el tiempo, lo que convierte las transiciones entre segmentos en un aspecto clave de la competición. La combinación de mar, carretera y paseo marítimo aporta variedad y exigencia al recorrido, adaptado tanto para deportistas experimentados como para quienes buscan iniciarse en esta modalidad.

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Desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga se ha animado a deportistas de toda Andalucía y del resto del país a participar en esta nueva edición. Así, el municipio refuerza su apuesta por el deporte como herramienta de promoción, salud, dinamización económica y proyección exterior, dentro de una programación que busca extender la actividad durante todo el año en Vélez-Málaga y cada uno de sus pueblos.