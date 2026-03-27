El Costa del Sol Málaga arrolla al Hazena Kynzvart checo (33-18) y roza las semifinales europeas

Paso enorme del Costa del Sol Málaga hacia las semifinales de la EHF European Cup, donde tiene pie y medio. Una excepcional segunda parte le permitió a las panteras dar un zarpazo a la eliminatoria de cuartos en la ida este viernes en Carranque. En un buen ambiente, las malagueñas se impusieron con mucha contundencia al Hazena Kynzvart (33-18) y dejan la vuelta en prácticamente un trámite para sellar el billete que da el privilegio de estar entre los cuatro mejores. El segundo choque será el domingo, a las 12:00, en el mismo escenario.

Paso adelante en la lucha por las semifinales

El equipo de Suso Gallardo pisaba el acelerador a fondo desde el inicio, es el cosquilleo y la activación perse que tiene esta competición. En un pestañeo, 4-0, con mucho protagonismo de Espe López. Se manejaban en esa renta las locales, que iban llenando el zurrón y veían oportunidad de hacer el break definitivo. No lo impedía el rendimiento en el área propia, pese a una Merche Castellanos que estaba con la flecha hacia arriba. Acabaría con 16 paradas la tarde. María de Uriarte, debutante, en estas lides era ahora la que tomaba el testigo para mantener la renta. Al descanso, un corto 16-12.

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Y a partir de ahí las malagueñas dibujaron 30 minutos sobresalientes, para ver una y otra vez. El parcial habla por sí solo, 17-6. Ahí se quedó la eliminatoria. La defensa tornó en brillante y el ataque siguió con flow, con Isa Medeiros martilleando. Una segunda mitad plausible que dejó un resultado que permite dar a las panteras una zancada hacia las semifinales. Tendrán que refrendarlo este domingo, también en Carranque, a las 12:00 horas.