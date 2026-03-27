El Nueces de Ronda Atlético Torcal afronta un exigente reto ante el Arriva AD Alcorcón FSF

El Nueces de Ronda Atlético Torcal se enfrenta este sábado a las 16:30 horas al Arriva AD Alcorcón FSF en un complicado duelo a domicilio, tras un parón de dos semanas motivado por los compromisos de la selección española. Durante este tiempo, el equipo malagueño recuperó su partido aplazado ante Castro, que se saldó con derrota pero dejó buenas sensaciones tras el esfuerzo de las jugadoras de Víctor Quintero.

Cartel del partido Nueces de Ronda Atlético Torcal contra Arriva AD Alcorcón FSF. / Atleticotorcal

Un rival con aspiraciones de playoffs

El conjunto alfarero se encuentra en plena pelea por la cuarta plaza que da acceso a los playoffs por el título, compitiendo directamente con Futsi Navalcarnero. En su último compromiso, logró imponerse en el derbi madrileño ante Móstoles por 2-3, situándose a cinco puntos de esa codiciada posición.

En el partido de la primera vuelta, disputado en Málaga, el Atlético Torcal sufrió un duro 2-7, un resultado que el equipo tiene presente de cara a este nuevo enfrentamiento con ganas de revancha deportiva.

Víctor Quintero, entrenador del Nueces de Ronda

En declaraciones para la previa del partido, el entrenador Víctor Quintero ha comentado que “Bueno, después de este mini parón de una semana, en principio iban a ser dos pero por el partido aplazado por las lluvias, pues hemos tenido una semana de descanso. Ahora afrontamos 5 partidos que nos llevarán a esa Copa de la Reina que disfrutaremos, pero antes tenemos 5 partidos muy difíciles sobre todo porque, aunque estamos ahí respirando un poco más y hemos cogido un pequeño colchón de 5 puntos, pues la realidad es que tenemos por delante 5 partidos muy complicados. Ahora nos toca el Alcorcón, seguramente el partido que más diferencia hemos tenido jugando en casa. Nos superaron con claridad y no tuvimos oportunidad nunca de competir ni estar cerca. Pero bueno, estos dos últimos partidos, tanto Poio en casa como Castro, me hacen ser optimista. Hemos competido bien contra equipos de arriba, un equipo evidentemente lleno de jugadoras internacionales, pero intentaremos ponérselo difícil y como siempre llegar a esos minutos finales que se deciden los partidos y siempre con la esperanza de que nos sonría a nosotros”.

Marta Escribano

Por su parte, la jugadora Marta Escribano “Unami”, ha declarado para la previa del club que “Bueno jugamos contra Alcorcón, un gran equipo que ha demostrado durante esta temporada un gran nivel. Imprime mucha intensidad en su juego y nosotras venimos de este mini parón de una semana sin jugar y con ganas de demostrar nuestro nivel este sábado en el partido”.

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El encuentro podrá verse en el canal oficial de Futsal RFEF en YouTube y seguirse a través de las redes sociales de ambos equipos este sábado a partir de las 16:30 horas.