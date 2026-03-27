Serbia pone a prueba a la España de los cuatro porteros: "Juegue quien juegue, no nos equivocaremos"

Tiene que estar Luis de la Fuente frotándose los ojos. En una temporada tan accidentada como esta, con lesiones cada dos por tres, los 27 futbolistas a los que convocó el pasado viernes están en condiciones de jugar esta noche (21.00 horas, La1) el amistoso contra Serbia. Será que se acerca el Mundial y no parece una buena idea levantar la mano con la mínima molestia cuando la convocatoria final ya está en juego. O será casualidad, quién sabe.

En la nómina de aptos se encuentran también los cuatro porteros que, en una decisión insólita y con aires salomónicos, decidió alistar el seleccionador para este doble compromiso amistoso. A los habituales Simón, Raya y Remiro, el tridente campeón de la Eurocopa 2024, se incorpora por méritos propios Joan Garcia. La posibilidad del debut del catalán, bien esta noche en Villarreal contra Serbia, bien el martes en Cornellà ante Egipto, es la sal de este soso parón primaveral.

El portero Joan García, durante entrenamiento. EFE / Rodrigo Jimenez / Rodrigo Jimenez / EFE

Uno de los cuatro porteros, a la grada

"Para mí, son cuatro de los diez mejores porteros del mundo. Juegue quien juegue, no nos equivocaremos. Lo decidiremos en su momento", despejó ayer De la Fuente sobre la portería, reacio siempre a anticipar sus planes antes de los partidos, ni siquiera en la previa de un duelo amistoso. De entrada, lo que es seguro es que uno de los cuatro tendrá que quedarse fuera de la convocatoria para el partido de esta noche en La Cerámica. Otra cosa es que la jerarquía del duelo contra Serbia signifique algo o no a futuro.

Se esperan pruebas en los dos onces que presente De la Fuente estos días. Si ha llamado a hombres como Mosquera, Soler, Barrenetxea y Víctor Muñoz es para comprobar de primera mano qué pueden aportar al colectivo. Dicho esto, no es el riojano un técnico proclive a las concesiones, ni siquiera en partidos en los que nada hay en juego, por lo que no cabe esperar una alineación llena de meritorios.

"El mensaje que di cuando llegamos fue, ‘señores, ya estamos jugando el Mundial’. Queremos ganar estos dos partidos, no me gusta llamarles amistosos, tenemos que preparar y trabajar muchas cosas para sacar los mejores resultados y hacerlo con buenas sensaciones", advirtió el seleccionador durante una rueda de prensa que arrancó con media hora de retraso. "No son dos amistosos cualquiera", dijo después Álex Baena, recogiendo el guante.

El seleccionador de Serbia, Velljko Paunovic, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para hablar del partido amistoso de mañana frente a la selección de España / Andreu Esteban / EFE

Un rival en horas bajas

No es Serbia un desafío de gran nivel para la vigente campeona de Europa. Tercera en su grupo de clasificación, se perderá el Mundial de este verano merced al pobre rendimiento de una generación que no hace honor a su historia, con Milinkovic-Savic, Mitrovic y el hoy ausente Vlahovic como principales referentes

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Poco, en definitiva, para lo que ha sido esta selección que trata de reflotar Veljko Paunovic, quien inició el curso en el Oviedo. Desde luego, un duelo de mucho menor impacto que el inicialmente previsto: la ya olvidada Finalissima contra Argentina, cuyo plan b es un amistoso contra Mauritania.