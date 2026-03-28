Carranque defiende 15 goles para sellar las semifinales europeas del Costa del Sol

El Costa del Sol Málaga le dio un zarpazo a la eliminatoria de cuartos de final. Tiene un pie y medio en las semifinales de la EHF European Cup y es mucho. Este domingo, a las 12.00 horas, en Carranque deberá defender ante el Hazena Kynzvart 15 goles de ventaja (33-18) de la ida. Un colchón enorme para que en el Pérez Canca se pueda celebrar la alta probabilidad de que las ‘panteras’ vuelvan a estar entre las cuatro mejores del torneo continental. Ya sabrá, antes de saltar, a la pista su posible rival, también de la Liga Guerreras Iberdrola.

Las malagueñas tuvieron una actuación brillante en la segunda parte del primer duelo. Mostraron colmillo y abrieron una brecha gigante. «Dejamos un marcador muy, muy bueno de cara a este segundo partido. Hay gente que disputó menos minutos el viernes y seguro que serán muy importantes el domingo, pensando en todo lo que nos viene la semana que viene con doble partido. Tenemos plantilla amplia, el viernes el banquillo no rotó tanto y confiaremos en esas jugadoras para que den el do de pecho», aseguró Suso Gallardo en la previa del partido de la vuelta.

Convocatoria

El entrenador repetirá convocatoria, con Martina Villalva estando de nuevo en la citación. Un domingo para disfrutar con la afición, que respondió de manera notable ya. «Carranque volvió a responder. Los partidos de Europa siempre motivan mucho más y es lógico. Lo disfrutaron, lo pasaron bien y nosotras también. Lo notamos mucho, el equipo transmite más y ojalá sea así hasta final de temporada», cerró el técnico malagueño.

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El Costa del Sol Málaga hizo los deberes y ahora queda el trámite de cerrarlo este domingo. Esperan unas semifinales de la EHF European Cup.