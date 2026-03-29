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El Costa del Sol buscará frente a Guardés su tercera final de la EHF

El segundo triunfo consecutivo ante el Hazena Kynzvart checo, en una festiva mañana de Domingo de Ramos, sitúa a las panteras en una nueva semifinal dentro de esta competición continental

Las panteras sellaron este domingo su billete para esta nueva semifinal continental.

Las panteras sellaron este domingo su billete para esta nueva semifinal continental. / A. G./Costa del Sol

Fran Extremera

Fran Extremera

Las panteras buscarán frente al Mecalia Atlético Guardés poder jugar su tercera final de la EHF European Cup. Habrá un duelo español en semifinales, después de que las de Suso Gallardo doblegaran de nuevo, por segunda vez consecutiva, al Hazena Kynzvart checo (20-23). En un Domingo de Ramos festivo en Carranque, el Costa del Sol Málaga allanó su camino hacia esta nueva ronda europea, aunque el primer encuentro casi había dictado sentencia (33-18).

Las malagueñas ya están entre los cuatro mejores conjuntos de la competición continental, lo que supone una enorme alegría para el club que representan. Ya se conocía que, en caso de avanzar, habría duelo español. Será con el Mecalia Atlético Guardés, que se impuso en una eliminatoria, también española, como será la de semifinales. Fue en su caso contra el Atticgo BM Elche, con una tremenda igualdad en el cómputo global: 41-40.

Cinco años después

Se da la curiosidad de que en el 2021, cuando las costasoleñas alzaron el título europeo, ambos clubes también se vieron en esta instancia. La ida se celebrará en Carranque el sábado 18 de abril o domingo 19, por lo que las malagueñas tendrán que disputar la última jornada de la fase regular de la Liga Guerreras Iberdrola el miércoles 15, ante el Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife, en la isla.

La vuelta será en A Sangriña el sábado 25 o domingo 26, lo que desplazaría la ida de los cuartos de final del play off, que el equipo de Suso Gallardo ahora disputaría a domicilio, al miércoles 29 de abril. Ese mismo fin de semana, el del domingo 2 de mayo, tendría lugar ese segundo duelo.

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Antecedentes

Se trata de una eliminatoria de un nivel muy alto, entre dos clubes que han estado en tres de las últimas cinco finales. La igualdad esta temporada entre los dos es máxima en la competición nacional, con victoria para las gallegas en Málaga (23-24) y para las malagueñas en A Guarda (19-25). El conjunto de Ana Seabra superó en esta campaña al HC Byala búlgaro, al Handball Erice italiano y al Atticgo BM Elche en su camino. Ahora se verán las caras con el Costa del Sol Málaga.

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