El Costa del Sol Málaga resuelve el trámite ante el Hazena Kynzvart (20-23)

Fiesta de Domingo de Ramos en Carranque. El Costa del Sol Málaga repetirá semifinales en la EHF European Cup de balonmano, después de doblegar por segunda vez a la escuadra checa del Hazena Kynzvart (20-23). La eliminatoria ya estaba resuelta por el triunfo en el duelo de ida por 33-18, de manera que el balance total ha sido de 56-38.

Las panteras logran el billete a la penúltima ronda con ese duende que rode a una competición en la que buscan su tercera final. Pudieron levantar el título en 2021 y ahora de nuevo están cerca de ese mismo objetivo. Pero Suso Gallardo era consciente este domingo de que había que darlo todo para evitar cualquier susto.

El choque ante las checas fue un mero trámite para resolver la eliminatoria. / A. G./Costa del Sol

Monólogo de las panteras

Así se plantaban serias las malagueñas sobre el parqué. Pronto tomaban una renta de 4-8 para evitar cualquier sobresalto. Había rotaciones rápidas y reparto de minutos, con la mirada puesta en lo que vendrá después. Disfrutaba de esta manera la grada, con la energía de las locales, que se marchaban arriba al descanso (10-13).

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Quedaban 30 minutos por delante y las checas no levantaban la bandera blanca. Se ajustaba el marcador, aunque un último arreón de las malagueñas valía para firmar una victoria que sirve para seguir llenando el zurrón. En el capítulo anotador, esta vez destacaron Bárbara Piñeira, con cuatro tantos, y Silvia Arderius y Sole López, ambas con tres.