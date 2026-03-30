Moeve Fútbol Zone 1x19: debate por el título de LaLiga y entrevista a Sergi Cardona

La emisión arranca con la editorial de Christian Blasco, que introduce las claves del momento futbolístico antes de dar paso al repaso de la jornada a cargo de Xavi Espinosa, centrado en la Liga F Moeve y la Liga Hypermotion, con análisis de resultados, clasificación y próximos compromisos.

Moeve Fútbol Zone El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas

LaLiga entra en su tramo decisivo

El bloque principal del programa gira en torno a LaLiga EA Sports, con la entrevista a Sergi Cardona, que permite conocer de cerca la temporada del Villarreal y la situación del equipo en este momento del curso. A continuación, la tertulia con Albert Fernández e Irati Vidal pone el foco en el escenario actual de la competición: quién será el campeón, qué equipos ocuparán las plazas europeas y qué clubes están en riesgo de descenso.

El bloque se cierra con un avance exclusivo de la entrevista de SPORT a Santi Cazorla, jugador del Real Oviedo, que aporta una mirada distinta desde la experiencia.

Liga Hypermotion y análisis desde dentro

El programa también dedica espacio a la Liga Hypermotion, con Mario Jiménez, que analiza la jornada 31 y desgrana las claves de la categoría.

Además, en el espacio de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Miguel Heredia, del Diario Córdoba, ofrece su visión sobre el partido entre Córdoba y Mirandés.

Liga F y el Clásico del fin de semana

En clave femenina, Maria Tikas repasa la jornada de La Liga F Moeve, con especial atención al Clásico disputado durante el fin de semana, además de destacar los tres mejores goles de la jornada.

LaLiga Genuine y FC Futures

El espacio “Fútbol para todos” vuelve a centrarse en el fútbol más social. Blanca Sánchez presenta la segunda historia de la fase de LaLiga Genuine Moeve en Gijón, con la afición de la Cultural Leonesa como protagonista. Además, el programa conecta con Pablo Díaz para analizar el torneo de FC Futures disputado en Brunete durante el fin de semana.

El pulso de la jornada en redes

Antes del cierre, Joaco Soneira repasa la actualidad a pie de calle y selecciona las mejores imágenes que ha dejado la jornada en redes sociales. Un programa que combina análisis, entrevistas y debate en un momento clave de la temporada.