Aday Mara, el español universitario de los 100 tapones y una Final Four para la historia

Aday Mara mide 2,21 metros a sus 20 años, pero la envergadura no es todo por lo que destaca. Tras derrotar a Tennesssee (95-62) en la fase 'Elite Eight', el pívot se ha convertido en el primer español en alcanzar la Final Four de la NCAA. Además del éxito colectivo en el 'March Madness', también ha roto un récord personal en la historia de la universidad, siendo el único en lograr 100 tapones en una sola temporada. Con 11 puntos y 2 tapones, el gigantón de Zaragoza solo necesitó 18 minutos para catapultar a su equipo entre los mejores cuatro por novena vez en la historia del programa de baloncesto masculino. El aragonés ahora está a tan solo dos triunfos de convertirse en el primer español campeón de la NCAA, aunque primero deberá derrotar a los Wildcats de Arizona en la semifinal que tendrá lugar a las 3 de la madrugada de este domingo en Indianapolis.

Está siendo una campaña de ensueño para Aday Mara, quien se mudó a California en 2023 después de debutar profesionalmente con 16 años como jugador de Casademont Zaragoza. Su próximo partido será el centésimo de su carrera universitaria, después de dos temporadas en UCLA durante las cuales solo llegó a salir de titular en 9 partidos, por los 37 que ya lleva con Michigan.

Sus números no han hecho más que mejorar a lo largo de estos últimos tres años: ha pasado de promediar 3,5 a 11,8 puntos y 1,9 a 6,8 rebotes por partido, además de consolidarse como uno de los mejores defensas interiores con sus 2,6 tapones por encuentro. Aunque sus 100 tapones suponen un récord para Michigan, lejos le queda la histórica marca de 207 que comparten David Robinson y Hakeem Olajuwon desde los años 80. Está por ver si Mara se acercará a los números de estas leyendas cuando se materialice su inevitable ascenso a la NBA, pero de momento ya ha empezado a demostrar su capacidad como pasador y tirador.

Fuga de talento

La evolución del baloncesto ha originado una fuga de talento hacia la NCAA, pero también ha hecho que la posición de pívot incorpore aspectos del juego propio de otras posiciones. Aday Mara no se ha quedado atrás, añadiendo el triple a su arsenal de manera moderada, y que volvió a desenfundar en su último partido, cuando este ya estaba prácticamente resuelto. Fue al inicio de la segunda parte (cada mitad dura 20 minutos), cuando el español anotó el tercer triple de su carrera, llegando desde atrás y mostrando mucha confianza con su mecánica desde la larga distancia. Para alguien que vive dentro de la pintura, jugadas como estas son señales muy prometedoras de una posible mejoría como lanzador en el futuro.

La escapada de jóvenes que se está produciendo hacia Estados Unidos ha provocado mucho revuelo en los últimos años desde la dirección de varios clubes de la ACB. Sin embargo, está resultando ser toda una bendición para esos valientes adolescentes que deciden emprender la aventura al otro lado del Atlántico. Muchos han acudido a la llamada monetaria de la liga universitaria de baloncesto estadounidense, que desde 2022 ofrece ingresos para que sus miembros puedan compaginar desarrollo deportivo y estudios. Estas ayudas económicas se conocen como contratos NIL, porque premian el nombre, la imagen y la semejanza ('likeness') de los jugadores antes de dar el salto a los contratos multimillonarios de la NBA.

Españoles en EEUU

Aday Mara no ha sido el único, pues Baba Miller, Álvaro Folgueiras, Rubén Domínguez, Lucas Marí y Lucas Langarita también han optado por el sistema universitario estadounidense. Para frenar esta tendencia, el Consejo Superior de Deportes (CSD), la FEB y la ACB lanzaron la Liga U (Sub-22) en octubre del año pasado, en la que compiten 15 equipos integrados por jugadores nacidos en 2004 o años posteriores.

La inversión del CSD aportará 15 millones de euros hasta 2028, y busca retener el talento a través de un sistema basado en la NCAA, con el objetivo de integrar este talento formado en el extranjero y construir una selección española con estas nuevas generaciones bajo el mando de Chus Mateo, entrenador desde septiembre de 2025. Los encuentros de la Liga U se disputan principalmente en la franja de los viernes por la tarde y sábados por la mañana para no interferir con la formación académica de los jugadores.

Chus Mateo en la presentación como nuevo seleccionador de baloncesto. / Rodrigo Jiménez / EFE

Aunque las cifras exactas de los contratos NIL suelen ser privadas, se estima que jugadores del perfil de Mara (titulares en programas de alto nivel con proyección NBA) manejan valoraciones en el mercado de entre 1 y 2 millones de dólares. AJ Dybantsa es el jugador mejor pagado del baloncesto universitario con una valoración NIL de 4,2 millones de dólares. Yaxel Lendeborg, compañero de Mara en Michigan, percibe 2 millones de dólares tras optar por quedarse en la NCAA en lugar de ir a la NBA, una decisión que empieza a ser cada vez más común entre jóvenes jugadores.

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Por comparación, Hugo Gonzaléz fue seleccionado en la 28a posición del 'draft' de 2025 y solo tiene garantizados dos de sus cuatro años de su contrato rookie, por el total de 5,7 millones de dólares. En su caso, el actual jugador de los Boston Celtics llegó a rechazar ofertas de hasta 1 millón de dólares provenientes de programas de la NCAA para permanecer en el Real Madrid durante su etapa de formación.