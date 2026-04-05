El Costa del Sol jugará como tercero el play off de Liga tras perder ante el Bera Bera (25-26)

El Costa del Sol Málaga cayó por la mínima en el #PartidoEstrella del fin de semana de la Liga Guerreras Iberdrola. El Super Amara Bera Bera se impuso por 25-26 y así se proclamó campeón de la fase regular en Carranque. También conoce ya el equipo malagueño su lugar de salida para el play off, que será el tercer lugar. Será la tercera plaza, mientras espera rival entre el Replasa Beti-Onak o el Conservas Orbe Zendal BM Porriño. Antes, en un choque que será un trámite, toca cerrar en Lanzarote el martes 14.

Las 'panteras' mostraron una versión corajuda, de garra, ultracompetitiva. En un contexto plegado de bajas, con sólo cuatro primeras líneas disponibles, las locales salieron a ir de frente. El conjunto de Imanol Álvarez tomaba las primeras ventajas (5-7, 8-10). No se despegaban las de Suso Gallardo, donde Martu Romero tomaba protagonismo y recuperaba buenas sensaciones. Un gol de Nayra Solís sobre la bocina comprimía y mantenía con vida al descanso (11-14).

Ahí vino un tramo superior de las malagueñas, que hacían levantarse a la afición. Se pasaba, por medio de Isa Medeiros, al 17-16. Un parcial de 6-2 cambiaba la hoja de ruta de la noche en Carranque. Cuando más se empinaba la cuesta, las vascas supieron encontrar piezas en una rotación más larga para ir cogiendo aire. No levantaba la bandera blanca el equipo local, que se agarraba con todo lo que tenía. Silvia Arderius ponía el 25-26 a falta de pocos segundos y daba esperanza. Ni pudo sentenciar el Super Amara Bera Bera, ni las panteras para empatar en la última posesión del encuentro.

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Así, derrota por la mínima y tercera plaza al final de la fase regular de la Liga Guerreras Iberdrola. Aún queda por conocer el emparejamiento, en un lado del cuadro en el que ya también está el Rocasa Gran Canaria (segundo). Por delante llega la última semana internacional de la temporada, con tres 'panteras' con sus selecciones. Luego un trámite en Lanzarote antes de abrir fuego en las semifinales de la EHF European Cup en Carranque el domingo 19.