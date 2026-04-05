Festín del Atlético Torcal ante el Ourense (7-0)

Festival de goles el que pudieron disfrutar los aficionados que acudieron al Pabellón Guadaljaire este fin de semana (7-0). El Nueces de Ronda Atlético Torcal cuajó su mejor encuentro de la temporada ante el Ourense, con un derroche de esfuerzo y calidad ante el que su rival se vio totalmente desbordado y que apenas puso en peligro a las metas malagueñas Andrea y Valeria.

Fue un partido bastante completo el que tuvieron las malagueñas, mediante una presión asfixiante a la que sometieron a sus rivales. Además, la eficacia fue máxima, aprovechando las ocasiones que dispusieron durante el partido. Enfrente un Ourense nervioso, impreciso y que con esta derrota casi elimina sus remotas opciones de jugar los playoffs por el título.

Primeros goles

El duelo comenzó con mucho respeto por las dos partes aunque con ligero dominio gallego. El Nueces de Ronda Atlético Torcal en este inicio estuvo algo fallón e impreciso, aunque fue calmándose e imponiéndose con el paso de los minutos y suyas fueron las mejores ocasiones en este tramo del encuentro.

El primer gol del encuentro vino de una jugada en la que Andrea movió el balón a la banda derecha para Alejandra, que avanzó unos metros y remató a puerta con un tiro raso que entró en la portería de una Ana Romero que tenía varias jugadoras delante y no pudo ver bien la pelota. Habían pasado apenas ocho minutos.

El tanto hizo que el dominio del conjunto malagueño se acrecentara y pusiera nerviosas a las jugadoras del Ourense Ontime. Así las de Víctor Quintero pudieron ampliar diferencias en el minuto 11, con un misil desde la izquierda de Guida que se coló por la escuadra izquierda de la meta gallega.

Penalizadas

Las orensanas quedaron mareadas tras este gol. Eso les penalizó porque en el minuto 13 Guida volvió a marcar tras una recuperación de Sandra García, que la puso a África y a su vez la puso a la derecha para que la lusa golpeara raso para batir por bajo. Ahí hubo una ligera reacción visitante, que no llegó a variar el electrónico por la buena defensa torcaleña y la pausa que le imprimió a su juego.

Después del descanso Valeria entró por una gran Andrea, que salvó a su equipo en la primera jugada del encuentro. La primera ocasión tras la reanudación la tuvo África, con un disparo que atajó Ana Romero en dos tiempos. Pero estos primeros minutos de la segunda mitad estuvieron marcados por los fallos e imprecisiones por ambos equipos y con escasez de ocasiones claras.

A partir de ese tramo, el Nueces de Ronda Atlético Torcal se hizo de nuevo con el control del encuentro y dispuso de varias ocasiones para aumentar el marcador. Además, a falta de 11 minutos para el final, las visitantes ya estaban con cinco faltas. La roja adicional en esa acción conllevaba asimismo dos minutos de superioridad numérica.

Más dianas

En el minuto 32 llegó el cuarto gol para el conjunto malagueño, en una combinación de pases entre África y Sandra García que acabó convirtiendo esta última. Y en la jugada siguiente y con Ourense posicionado con juego de cinco, Valeria cogió la pelota y lanzó desde su portería para poner el quinto gol en el luminoso.

Con algo menos de seis minutos por jugar vendría el sexto, tras una recuperación de Guida, que la puso a una Alejandra que no falló en el mano a mano con Ana Romero. Sólo unos segundos más tarde cerró el tanteo África, tras una gran jugada individual que culminó con un disparo raso cruzado. Tuvo luego la oportunidad de elevar el octavo Unami, pero su disparo de doble penalti lo desvió la meta del cuadro gallego de forma notable.

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Hubo incluso tiempo para que Víctor Quintero diera minutos a la joven promesa finlandesa Rebecka Parhiala, con escasos minutos durante la temporada. A falta de 15 segundos tuvo la mejor ocasión Ourense Ontime tras un disparo de Raquelilla, que Valeria paró en dos tiempos. La goleada aumenta la distancia sobre el descenso de las malagueñas, ahora a 5 puntos como consecuencia de la derrota de Penya Esplugues ante Poio Pescamar.