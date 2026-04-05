El Getafe coge vuelo y aleja al Athletic de la pelea por Europa

El Getafe, con los tantos del argentino Luis Vázquez y del uruguayo Martín Satriano, ganó 2-0 al Athletic, atravesó la frontera psicológica de los 40 puntos -territorio de permanencia-, y se posicionó en la zona noble de la tabla para soñar con jugar en Europa el próximo curso.

Bordalás ha vuelto a obrar otro milagro. Esta vez, sancionado, lo vio desde una cabina de radio. Pero su trabajo, que corroboraron Luis Vázquez y Satriano, quedó sellado. Hace dos meses, nadie apostaba por la salvación del Getafe. Ahora, con unos refuerzos extraordinarios en el mercado de invierno, opta a escalar cimas que parecían inalcanzables.

Volvió a derrotar a otro equipo de los de arriba. En estos dos meses, con seis victorias en ocho partidos, cayeron el Betis, el Villarreal y el Real Madrid, entre otros. Este domingo, el turno le llegó al Athletic, igualado a puntos, victorias y a derrotas, es decir, a todo, antes del pitido inicial.

Ambos equipos iniciaron el choque con la misma idea de conseguir tres unidades para cumplir distintos objetivos: el equipo de Valverde seguir en la pelea por Europa y el de Bordalás sellar la permanencia después de un curso complicado.

En el Coliseum aún no querían saber nada de pasear su nombre por el continente el próximo curso. La prudencia, tras una mitad complicada marcada por la falta de efectivos, lesionados y dificultad para fichar, es una máxima en el equipo de Bordalás.

Para el Athletic, por historia e incluso tradición, la mira es otra. Debe estar arriba sí o sí; y Valverde no dudó en contar desde el inicio con un hombre experimentado que salía de una ausencia controvertida por su sanción por dopaje. Yerai fue la principal novedad en la alineación del 'Txingurri', que de inició sentó en el banquillo a Nico Williams, de regreso tras dos meses lesionado.

Bordalás también maquilló su once. Entró uno de los nuevos, el uruguayo Boselli, para ocupar el lateral derecho que dejó huérfano por sanción Kiko Femenía. Y también Liso, en la búsqueda de mayor velocidad y verticalidad arriba.

De inicio, no le salió bien la jugada al Getafe, que fue sometido por el Athletic, mucho más dominador, casi siempre en la parcela del terreno de juego del cuadro azulón, aunque poco resolutivo. Y pagó su ineficacia en los últimos metros, porque a su rival, con un instante, es capaz de golpear con dureza.

Lo hizo al cuarto de hora, cuando rompió por primera vez el dominio del Athletic con un pase largo de Milla hacia el costado derecho. Por ahí pasaba Boselli, que centró bien al corazón del área, donde Luis Vázquez cabeceó hacia la red. Unai Simón salvó el primer envite, pero el rechace lo remató Satriano, la pelota rebotó en Luis Vázquez y el gol subió al marcador.

En ese momento, el Athletic tenía un 65 por ciento de la posesión. Dominio casi absoluto, pero nula acción en el área de Soria. Después despertó y pudo empatar con un remate de cabeza en plancha de Guruzeta, pero no atinó entre los tres palos cuando estaba delante del portero del Getafe.

El equipo de Bordalás, satisfecho en una cabina de radio (estaba sancionado), se marchó con una ventaja muy valiosa al descanso. Un tanto a favor es un mundo en el Coliseum para sus visitantes. El Getafe cumplió en los 45 primeros minutos y se dispuso a aguantar en el segundo acto.

Valverde movió piezas y aparecieron Ruiz de Galarreta y el hombre más deseado para los aficionados del Athletic, Nico Williams. Por fin, superada una pubalgia y dos meses después, volvía un jugador que necesita jugar para llegar al Mundial. Y el Athletic, con el Getafe un punto más cansado, ganó desborde y verticalidad.

Sin embargo, los ataques del Athletic fueron estériles. El Getafe, con menos gasolina, se atrincheró atrás y supo sufrir con orden. No concedió ocasiones, se permitió el lujo de contragolpear sin éxito y mantuvo el resultado casi hasta el final, cuando Satriano apareció para marcar a placer un centro de Mario Martín.

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El tanto del uruguayo, junto al de Luis Vázquez, bastaron a un equipo que alcanzó los 41 puntos, esos que dicen que son suficientes para sellar la salvación. Mérito enorme el de los hombres de Bordalás, que con muchísimas carencias se ha salvado, salvo hecatombe, a falta de ocho jornadas. Europa, un nombre que no gusta, ya puede empezar a sonar con tranquilidad por el Coliseum.