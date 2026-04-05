Histórico bronce nacional de Los Compadres en curling

El club malagueño Los Compadres acaba de hacer historia en una competición nacional de curling. Acaba de colgarse el bronce en la Liga española dentro de la modalidad inclusiva y en categoría absoluta. Después de siete jornadas celebradas desde el pasado 24 de enero y distribuidas en dos fases, los costasoleños sólo han sido superados por el campeón nacional, Jacetania, y Jaca, que ejercía de anfitrión en las instalaciones donde suele concentrarse el desarrollo de las competiciones de este deporte de invierno.

La representación de Los Compadres-Andalucía ha estado integrada por dos jugadores en silla de ruedas, de ahí la particularidad de esta disciplina inclusiva. Carlos Barquero, Daniel Palomo, Fernando Galván, Montse Chinchilla y Manuel Rubio han sido los encargados de inscribir en letras de oro esta participación.

Quinta edición

La quinta edición de esta Liga estatal se cerró con 14 agujas para los campeones, Jacetania, 12 para los anfitriones de Jaca y siete para el combinado que abanderaba a Andalucía. A sólo una aguja concluyeron Pirineo y Madrid B-52, mientras que Puigcerdá y Barcelona no pudieron pasar de las cinco agujas. Harrikada sólo pudo obtener una aguja, de manera que concluyó en la octava posición.

Recordemos que Los Compadres Curling Club ya fue noticia a finales de este pasado año, al conseguir la clasificación en Segunda para retornar a la máxima categoría española de su deporte. Por entonces se proclamaban subcampeones de Segunda División, lo que les ha permitido este año revivir las sensaciones de 2021, cuando cosecharon su ascenso más sonado.

Antecedentes

Hace cuatro años ponían fin a un ciclo de siete años en la categoría de plata, donde acaban de volver a brillar en diciembre pasado. Este club adscrito a la categoría de los deportes de invierno nacía en suelo malagueño hace ya década y media. De nuevo ha sido talismán el Pabellón de Hielo de Jaca, donde en el último mes de 2025 se medían a Barcelona Curling Club, Puigcerdá y Curling Club Berga.

La competición deparó después de una primera fase impecable un traspié en la final, ante Barcelona, con derrota por 5-3. Así demoraron su ascenso a la máxima categoría. En la lucha por el subcampeonato, Los Compadres se impusieron por el tanteo de 10-4 al cuadro gerundense de Puigcerdá.

En la actualidad, los campeonatos de España masculinos de curling acumulan ya casi un cuarto de siglo. No obstante, se trata de una disciplina que carece de deportistas profesionales en suelo español. Las competiciones entrañan un importante esfuerzo organizativo. Así lo han relatado reiteradamente los portavoces de Los Compadres.