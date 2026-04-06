Moeve Fútbol Zone 1x20: el Barça-Atlético a debate y análisis de la jornada 30

La emisión arranca con la editorial de Christian Blasco, que pone sobre la mesa las claves de la actualidad futbolística antes de dar paso al repaso de la jornada a cargo de Xavi Espinosa, centrado en la Liga F Moeve y la Liga Hypermotion, con análisis de resultados, clasificación y próximos compromisos.

El Barça-Atlético y la jornada 30, a examen

El bloque principal del programa pone el foco en LaLiga EA Sports con la intervención del exfutbolista José Antonio Martín Otín “Petón”, que analiza el partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid. A continuación, la tertulia con Albert Blaya y Jaume Naveira profundiza en lo que ha dejado la jornada 30 del campeonato, en un tramo de temporada en el que cada punto empieza a marcar diferencias.

Como es habitual, el programa recupera la sección “Unpopular Opinion”, donde los tertulianos comparten sus opiniones más controvertidas sobre la actualidad futbolística. El bloque se completa con la intervención de Iván Carsí, de Superdeporte, que ofrece las claves del encuentro entre Real Sociedad y Levante.

Moeve Fútbol Zone El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas

Liga Hypermotion y lucha por la permanencia

El programa también dedica espacio a la Liga Hypermotion, con Mario Jiménez, que analiza la jornada 31 y desgrana las claves de la categoría.

Además, en el espacio de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Santiago Valer, de El Periódico de Aragón, aborda el partido entre Real Zaragoza y Mirandés, poniendo el foco en las opciones de salvación del conjunto aragonés.

Liga F y jóvenes promesas

En clave femenina, Maria Tikas repasa la jornada de La Liga F Moeve y destaca los tres mejores goles del fin de semana. El espacio “Fútbol para todos” mira al futuro del fútbol con la conexión con Pablo Díaz, que analiza las tres estrellas que han despuntado en el último torneo de FC Futures celebrado en Brunete.

El pulso de la jornada en redes

Antes del cierre, Joaco Soneira repasa la actualidad a pie de calle y selecciona las mejores imágenes que ha dejado la jornada en redes sociales. Un programa que combina análisis, debate y actualidad en un momento clave de la temporada.